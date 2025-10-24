https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896643.html

Набиуллина рассказала об условиях для снижения инфляции

Сохраняющаяся высокая сберегательная активность населения РФ создает условия для снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сохраняющаяся высокая сберегательная активность населения РФ создает условия для снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На депозитном рынке подстройка к ранее принятым решениям по ключевой ставке в основном завершена. Ряд банков скорректировал ставки по вкладам вверх после их значительного снижения летом. В целом у населения сохраняется высокая сберегательная активность, это создает условия для замедления инфляции", - сказала она в ходе пресс-конференции.

