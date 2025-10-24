https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896643.html
Набиуллина рассказала об условиях для снижения инфляции
Набиуллина рассказала об условиях для снижения инфляции - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала об условиях для снижения инфляции
Сохраняющаяся высокая сберегательная активность населения РФ создает условия для снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T15:21+0300
2025-10-24T15:21+0300
2025-10-24T15:21+0300
банк россии
финансы
банки
россия
рф
эльвира набиуллина
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_0:96:3303:1954_1920x0_80_0_0_728813eaac9e74ba63d2b6884ee753a2.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Сохраняющаяся высокая сберегательная активность населения РФ создает условия для снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "На депозитном рынке подстройка к ранее принятым решениям по ключевой ставке в основном завершена. Ряд банков скорректировал ставки по вкладам вверх после их значительного снижения летом. В целом у населения сохраняется высокая сберегательная активность, это создает условия для замедления инфляции", - сказала она в ходе пресс-конференции.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896416.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/03/859142594_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_cb0bcafafff43fd4f87f3dc18173a673.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, эльвира набиуллина, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина рассказала об условиях для снижения инфляции
Набиуллина: высокая сберегательная активность населения снижает инфляцию