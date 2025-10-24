https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863897341.html

Набиуллина оценила влияние динамики цен на нефть на политику ЦБ

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Динамика цен на нефть сейчас значимо не влияет на денежно-кредитную политику Банка России, в том числе за счет действия бюджетного правила, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Что касается цен на нефть. Вот те колебания цен на нефть, которые происходят сейчас, они значимо не влияют на нашу политику, на наше решение", - сказала она.По словам главы регулятора, все привыкли, что цены на нефть – это важный фактор. "Во-первых, потому что эти колебания сейчас происходят близко к тому, что мы прогнозировали, что заложено в наш базовый прогноз", - добавила она."А во-вторых, это, наверное, самое важное с фундаментальной точки зрения – это действие бюджетного правила. Бюджетное правило, по сути, нейтрализует влияние вот этого колебания цен на нефть на нашу экономику. Оно берет на себя, если не всю, то львиную долю вот этой волатильности", - уточнила Набиуллина.Однако при сильных колебаниях или изменениях цен на нефть, отклонениях на десятки процентов от прогноза ЦБ, влияние на экономику и на инфляцию будет. От высоких цен - дезинфляционное влияние, от низких цен проинфляционное влияние. "Это будет учитываться в наших решениях по денежно-кредитной политике", - добавила глава регулятора.По ее словам, сейчас такого нет. "И, наверное, важное еще дополнение к этому, если мы говорим о ценах на нефть, вот эта механика, о которой я рассказывала, нейтрализация влияния цен, она работает пока в ФНБ достаточно средств для того, чтобы это влияние нейтрализовать, для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы", - сказала Набиуллина.Она также отметила, что если средства будут исчерпаны, то действенность бюджетного правила, как страховки от временного снижения цен, тоже будут исчерпана. В этой связи Банк России приветствует запланированное правительством постепенное снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле.

