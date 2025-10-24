https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863898160.html
Набиуллина оценила идею ввести налог на сверхприбыль банков
Набиуллина оценила идею ввести налог на сверхприбыль банков - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила идею ввести налог на сверхприбыль банков
Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T15:48+0300
2025-10-24T15:48+0300
2025-10-24T15:48+0300
банк россии
финансы
банки
эльвира набиуллина
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863897990_0:324:2965:1992_1920x0_80_0_0_ac619417c056e101119e2043dfd0ebf7.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Конечно, это не принесет никакой пользы экономике, и не приведет к снижению ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов об отношении ЦБ к предложенному депутатами налоге на "сверхприбыль" банков. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым в середине сентября внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863897341.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863897990_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_6b608fb4ccaf4c2ff1b66554257e649f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, эльвира набиуллина, сергей миронов, госдума
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Сергей Миронов, Госдума
Набиуллина оценила идею ввести налог на сверхприбыль банков
Набиуллина: налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике