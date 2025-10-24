Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина оценила идею ввести налог на сверхприбыль банков - 24.10.2025
Набиуллина оценила идею ввести налог на сверхприбыль банков
Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора
2025-10-24T15:48+0300
2025-10-24T15:48+0300
банк россии
финансы
банки
эльвира набиуллина
сергей миронов
госдума
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Конечно, это не принесет никакой пользы экономике, и не приведет к снижению ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов об отношении ЦБ к предложенному депутатами налоге на "сверхприбыль" банков. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым в середине сентября внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента.
финансы, банки, эльвира набиуллина, сергей миронов, госдума
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Сергей Миронов, Госдума
15:48 24.10.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Конечно, это не принесет никакой пользы экономике, и не приведет к снижению ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов об отношении ЦБ к предложенному депутатами налоге на "сверхприбыль" банков.
Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым в середине сентября внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Набиуллина оценила влияние динамики цен на нефть на политику ЦБ
Набиуллина оценила влияние динамики цен на нефть на политику ЦБ
15:39
 
Банк России, Финансы, Банки, Эльвира Набиуллина, Сергей Миронов, Госдума
 
 
