Набиуллина оценила идею ввести налог на сверхприбыль банков

Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T15:48+0300

банк россии

финансы

банки

эльвира набиуллина

сергей миронов

госдума

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Налог на "сверхприбыль" банков не принесет никакой пользы экономике России, а также не приведет к снижению ключевой ставки Банка России, завила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Конечно, это не принесет никакой пользы экономике, и не приведет к снижению ключевой ставки", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов об отношении ЦБ к предложенному депутатами налоге на "сверхприбыль" банков. Группа депутатов из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым в середине сентября внесла в Госдуму законопроект о введении налога разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере 10%, следует из базы данных нижней палаты парламента.

