Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки
Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки
2025-10-24
2025-10-24T16:15+0300
2025-10-24T16:15+0300
2025-10-24T16:15+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рынок жилья в России сейчас активизируется, даже рыночная ипотека уже начала расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Рынок жилья сейчас активизируется. И мы видим, что доля рыночной ипотеки не очень большая, но даже рыночная ипотека начала расти при смягчении денежно-кредитных условий", - сказала она во время выступления на пресс-конференции ЦБ РФ.
Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки
Набиуллина: рынок жилья в России активизируется