Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рынок жилья в России сейчас активизируется, даже рыночная ипотека уже начала расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Рынок жилья сейчас активизируется. И мы видим, что доля рыночной ипотеки не очень большая, но даже рыночная ипотека начала расти при смягчении денежно-кредитных условий", - сказала она во время выступления на пресс-конференции ЦБ РФ.

