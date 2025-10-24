Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки
Банк России
Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки
Рынок жилья в России сейчас активизируется, даже рыночная ипотека уже начала расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рынок жилья в России сейчас активизируется, даже рыночная ипотека уже начала расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Рынок жилья сейчас активизируется. И мы видим, что доля рыночной ипотеки не очень большая, но даже рыночная ипотека начала расти при смягчении денежно-кредитных условий", - сказала она во время выступления на пресс-конференции ЦБ РФ.
недвижимость, бизнес, россия, рф, эльвира набиуллина
Банк России, Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина
16:15 24.10.2025
 
Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки

Набиуллина: рынок жилья в России активизируется

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рынок жилья в России сейчас активизируется, даже рыночная ипотека уже начала расти, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Рынок жилья сейчас активизируется. И мы видим, что доля рыночной ипотеки не очень большая, но даже рыночная ипотека начала расти при смягчении денежно-кредитных условий", - сказала она во время выступления на пресс-конференции ЦБ РФ.
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
Зампред ЦБ назвал причину сохранения инфляционных ожиданий россиян
16:09
 
Банк России
 
 
