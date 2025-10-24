https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863900457.html

Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ

Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ - 24.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T16:37+0300

2025-10-24T16:37+0300

2025-10-24T16:37+0300

экономика

финансы

банки

москва

эльвира набиуллина

агентство по страхованию вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/17/841001746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1bd232553a77217ada82519074e29192.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Лефортовский суд Москвы вчера арестовал Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир". "Я не готова сейчас комментировать эту тему", - ответила Набиуллина в ходе пресс-конференции на вопрос, был ли Мельников снят с должности и кто рассматривается в качестве замены. Мельников занял пост главы АСВ в 2022 году.

https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863899360.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, эльвира набиуллина, агентство по страхованию вкладов