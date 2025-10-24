https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863900457.html
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Лефортовский суд Москвы вчера арестовал Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир". "Я не готова сейчас комментировать эту тему", - ответила Набиуллина в ходе пресс-конференции на вопрос, был ли Мельников снят с должности и кто рассматривается в качестве замены. Мельников занял пост главы АСВ в 2022 году.
