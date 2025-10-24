Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863900457.html
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ - 24.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T16:37+0300
2025-10-24T16:37+0300
экономика
финансы
банки
москва
эльвира набиуллина
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/17/841001746_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1bd232553a77217ada82519074e29192.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова. Лефортовский суд Москвы вчера арестовал Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир". "Я не готова сейчас комментировать эту тему", - ответила Набиуллина в ходе пресс-конференции на вопрос, был ли Мельников снят с должности и кто рассматривается в качестве замены. Мельников занял пост главы АСВ в 2022 году.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863899360.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/17/841001746_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc6ef67517119c8caa9b4daa721d2df2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, эльвира набиуллина, агентство по страхованию вкладов
Экономика, Финансы, Банки, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, Агентство по страхованию вкладов
16:37 24.10.2025
 
Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ

Набиуллина не стала комментировать арест главы АСВ Мельникова

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не готова комментировать арест главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова.
Лефортовский суд Москвы вчера арестовал Мельникова по делу о хищении на 4 миллиарда рублей при эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир".
"Я не готова сейчас комментировать эту тему", - ответила Набиуллина в ходе пресс-конференции на вопрос, был ли Мельников снят с должности и кто рассматривается в качестве замены.
Мельников занял пост главы АСВ в 2022 году.
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Набиуллина отметила рост рыночной ипотеки
16:15
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВАЭльвира НабиуллинаАгентство по страхованию вкладов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала