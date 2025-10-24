Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине - 24.10.2025, ПРАЙМ
НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине
НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине - 24.10.2025, ПРАЙМ
НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине
НАТО окажет любую поддержку президенту США Дональду Трампу ради завершения конфликта на Украине, заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T01:56+0300
2025-10-24T01:56+0300
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. НАТО окажет любую поддержку президенту США Дональду Трампу ради завершения конфликта на Украине, заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер. "Здесь, в НАТО, мы очень напряженно работаем, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь президенту Трампу создать условия, которые обеспечат прекращение этой войны", - сообщил Уитакер в эфире телеканала Newsmax. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
01:56 24.10.2025
 
НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине

Постпред Уитакер: НАТО окажет любую поддержку Трампу ради мира на Украине

ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. НАТО окажет любую поддержку президенту США Дональду Трампу ради завершения конфликта на Украине, заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер.
"Здесь, в НАТО, мы очень напряженно работаем, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь президенту Трампу создать условия, которые обеспечат прекращение этой войны", - сообщил Уитакер в эфире телеканала Newsmax.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
