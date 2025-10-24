https://1prime.ru/20251024/nato-863868208.html

НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине

НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине - 24.10.2025, ПРАЙМ

НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине

НАТО окажет любую поддержку президенту США Дональду Трампу ради завершения конфликта на Украине, заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T01:56+0300

2025-10-24T01:56+0300

2025-10-24T01:56+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

москва

сша

дональд трамп

сергей лавров

владимир зеленский

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868208.jpg?1761260196

ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. НАТО окажет любую поддержку президенту США Дональду Трампу ради завершения конфликта на Украине, заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер. "Здесь, в НАТО, мы очень напряженно работаем, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь президенту Трампу создать условия, которые обеспечат прекращение этой войны", - сообщил Уитакер в эфире телеканала Newsmax. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

украина

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, москва, сша, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, нато, мид рф, мид