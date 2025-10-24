https://1prime.ru/20251024/nato-863868208.html
НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине
НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине
2025-10-24T01:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868208.jpg?1761260196
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. НАТО окажет любую поддержку президенту США Дональду Трампу ради завершения конфликта на Украине, заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер.
"Здесь, в НАТО, мы очень напряженно работаем, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь президенту Трампу создать условия, которые обеспечат прекращение этой войны", - сообщил Уитакер в эфире телеканала Newsmax.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
НАТО окажет любую поддержку Трампу ради прекращения конфликта на Украине
