"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине - 24.10.2025
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине
Североатлантический альянс должен предоставить Украине три основные гарантии безопасности, заявил в своей колонке для Bloomberg бывший верховный... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T15:53+0300
2025-10-24T15:53+0300
мировая экономика
общество
сша
европа
украина
нато
bloomberg
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен предоставить Украине три основные гарантии безопасности, заявил в своей колонке для Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.&quot;Есть прецедент: НАТО и западные союзники предоставили такие гарантии Косово на Балканском полуострове во второй половине 90-х против сербской агрессии&quot;, — отмечается в статье.По мнению бывшего командующего альянсом, организация должна защищать Украину на море, на суше и в воздухе: военные корабли стран-участниц блока будут патрулировать Черное море, западные самолеты установят бесполетную зону, а на Украину направят иностранных солдат.Запад также обязан снабжать Украину всем необходимым вооружением, подчеркнул Ставридис.В Министерстве иностранных дел России заявили, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины совершенно неприемлем для России и может привести к значительной эскалации напряженности.
сша
европа
украина
мировая экономика, общество , сша, европа, украина, нато, bloomberg, мид рф
Мировая экономика, Общество , США, ЕВРОПА, УКРАИНА, НАТО, Bloomberg, МИД РФ
15:53 24.10.2025
 
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен предоставить Украине три основные гарантии безопасности, заявил в своей колонке для Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"Есть прецедент: НАТО и западные союзники предоставили такие гарантии Косово на Балканском полуострове во второй половине 90-х против сербской агрессии", — отмечается в статье.

По мнению бывшего командующего альянсом, организация должна защищать Украину на море, на суше и в воздухе: военные корабли стран-участниц блока будут патрулировать Черное море, западные самолеты установят бесполетную зону, а на Украину направят иностранных солдат.
Запад также обязан снабжать Украину всем необходимым вооружением, подчеркнул Ставридис.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины совершенно неприемлем для России и может привести к значительной эскалации напряженности.
Мировая экономикаОбществоСШАЕВРОПАУКРАИНАНАТОBloombergМИД РФ
 
 
