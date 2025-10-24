https://1prime.ru/20251024/nato-863898828.html
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине
Североатлантический альянс должен предоставить Украине три основные гарантии безопасности, заявил в своей колонке для Bloomberg бывший верховный... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T15:53+0300
2025-10-24T15:53+0300
2025-10-24T15:53+0300
мировая экономика
общество
сша
европа
украина
нато
bloomberg
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен предоставить Украине три основные гарантии безопасности, заявил в своей колонке для Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис."Есть прецедент: НАТО и западные союзники предоставили такие гарантии Косово на Балканском полуострове во второй половине 90-х против сербской агрессии", — отмечается в статье.По мнению бывшего командующего альянсом, организация должна защищать Украину на море, на суше и в воздухе: военные корабли стран-участниц блока будут патрулировать Черное море, западные самолеты установят бесполетную зону, а на Украину направят иностранных солдат.Запад также обязан снабжать Украину всем необходимым вооружением, подчеркнул Ставридис.В Министерстве иностранных дел России заявили, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины совершенно неприемлем для России и может привести к значительной эскалации напряженности.
https://1prime.ru/20251024/tramp-863892211.html
https://1prime.ru/20251024/ukraina-863886918.html
сша
европа
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, европа, украина, нато, bloomberg, мид рф
Мировая экономика, Общество , США, ЕВРОПА, УКРАИНА, НАТО, Bloomberg, МИД РФ
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине
Ставридис: НАТО обеспечит гарантии безопасности на Украине