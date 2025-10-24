https://1prime.ru/20251024/nato-863898828.html

"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине

"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО устроит на Украине

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Североатлантический альянс должен предоставить Украине три основные гарантии безопасности, заявил в своей колонке для Bloomberg бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис."Есть прецедент: НАТО и западные союзники предоставили такие гарантии Косово на Балканском полуострове во второй половине 90-х против сербской агрессии", — отмечается в статье.По мнению бывшего командующего альянсом, организация должна защищать Украину на море, на суше и в воздухе: военные корабли стран-участниц блока будут патрулировать Черное море, западные самолеты установят бесполетную зону, а на Украину направят иностранных солдат.Запад также обязан снабжать Украину всем необходимым вооружением, подчеркнул Ставридис.В Министерстве иностранных дел России заявили, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины совершенно неприемлем для России и может привести к значительной эскалации напряженности.

