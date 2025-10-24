ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 году

https://1prime.ru/20251024/neft-863891119.html
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 58 с 55 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals в 2026 году остался прежним по сравнению с предыдущим, июльским, прогнозом - 55 долларов за баррель. Ожидания на 2027 год также сохранены на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель, на 2028 год - аналогичные, 60 долларов. Средняя цена Urals в 2024 году составила 68 долларов за баррель. Таким образом, в этом году ожидается снижение цены на 14%.
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fcbefcf23044e9609109fa389b4e33d4.jpg
россия
