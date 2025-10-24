https://1prime.ru/20251024/neft-863891119.html

ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 году

ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 году - 24.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 году

Банк России повысил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 58 с 55 долларов за баррель, следует из... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T13:45+0300

2025-10-24T13:45+0300

2025-10-24T13:45+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 58 с 55 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals в 2026 году остался прежним по сравнению с предыдущим, июльским, прогнозом - 55 долларов за баррель. Ожидания на 2027 год также сохранены на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель, на 2028 год - аналогичные, 60 долларов. Средняя цена Urals в 2024 году составила 68 долларов за баррель. Таким образом, в этом году ожидается снижение цены на 14%.

https://1prime.ru/20251024/neft-863874677.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия