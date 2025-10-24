Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 году - 24.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 году
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 году
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 58 с 55 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Прогноз стоимости Urals в 2026 году остался прежним по сравнению с предыдущим, июльским, прогнозом - 55 долларов за баррель. Ожидания на 2027 год также сохранены на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель, на 2028 год - аналогичные, 60 долларов. Средняя цена Urals в 2024 году составила 68 долларов за баррель. Таким образом, в этом году ожидается снижение цены на 14%.
2025
россия
РОССИЯ
13:45 24.10.2025
 
ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals для налогообложения в 2025 году

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти.. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз средней стоимости российской нефти Urals для целей налогообложения в текущем году до 58 с 55 долларов за баррель, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз стоимости Urals в 2026 году остался прежним по сравнению с предыдущим, июльским, прогнозом - 55 долларов за баррель. Ожидания на 2027 год также сохранены на уровне прошлого прогноза - 60 долларов за баррель, на 2028 год - аналогичные, 60 долларов.
Средняя цена Urals в 2024 году составила 68 долларов за баррель. Таким образом, в этом году ожидается снижение цены на 14%.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Мировые цены на нефть умеренно снижаются
