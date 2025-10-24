"Норникель" запустил первую солнечную электростанцию в Забайкалье

https://1prime.ru/20251024/nornikel-863881754.html

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "Норникель" запустил первую солнечную электростанцию (СЭС) - на Быстринском ГОКе (горно-обогатительном комбинате) в Забайкальском крае, ее мощность составляет 571 кВт, сообщила компания. "У "Норникеля" появилась первая солнечная электростанция. Ее построили в самом солнечном регионе среди тех, где работает производство компании – в Забайкалье... Мощность новой электростанции - 571 кВт", - говорится в сообщении. СЭС будет работать для нужд Быстринского ГОКа. Проект был реализован за 13 месяцев, станция работает в пилотном режиме около трёх недель под наблюдением специалистов. За это время она сэкономила более 200 тысяч рублей на закупку электроэнергии от сети и сократила выбросы СО2 предприятия на 23 тонны, уточняется в сообщении. Отмечается, что на участке площадью около 1 гектара смонтировано более 1 тысячи солнечных модулей единичной мощностью 565 Вт каждый. Их расчетная выработка - около 1 миллиона кВт.ч за первый год. Станция оснащена трекерной системой слежения за движением солнца, что позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% по сравнению с установкой модулей с фиксированным углом наклона. Быстринский ГОК добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Группа "Норильский никель" владеет 50,01% ООО "ГРК "Быстринское", "Интеррос" - 36,66%, компании United Resources Ltd. принадлежит 13,33%. Ранее в октябре генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин рассказал РИА Новости, что через два года на Быстринском месторождении может состояться запуск первой золотоизвлекательной фабрики.

