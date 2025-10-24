https://1prime.ru/20251024/nornikel-863881754.html
"Норникель" запустил первую солнечную электростанцию в Забайкалье
"Норникель" запустил первую солнечную электростанцию в Забайкалье - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Норникель" запустил первую солнечную электростанцию в Забайкалье
"Норникель" запустил первую солнечную электростанцию (СЭС) - на Быстринском ГОКе (горно-обогатительном комбинате) в Забайкальском крае, ее мощность составляет... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T11:45+0300
2025-10-24T11:45+0300
2025-10-24T11:45+0300
забайкалье
гмк норильский никель
интеррос
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/47/757324713_0:28:536:330_1920x0_80_0_0_e97cd26a618277ecb42f1d6171bfe87f.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "Норникель" запустил первую солнечную электростанцию (СЭС) - на Быстринском ГОКе (горно-обогатительном комбинате) в Забайкальском крае, ее мощность составляет 571 кВт, сообщила компания. "У "Норникеля" появилась первая солнечная электростанция. Ее построили в самом солнечном регионе среди тех, где работает производство компании – в Забайкалье... Мощность новой электростанции - 571 кВт", - говорится в сообщении. СЭС будет работать для нужд Быстринского ГОКа. Проект был реализован за 13 месяцев, станция работает в пилотном режиме около трёх недель под наблюдением специалистов. За это время она сэкономила более 200 тысяч рублей на закупку электроэнергии от сети и сократила выбросы СО2 предприятия на 23 тонны, уточняется в сообщении. Отмечается, что на участке площадью около 1 гектара смонтировано более 1 тысячи солнечных модулей единичной мощностью 565 Вт каждый. Их расчетная выработка - около 1 миллиона кВт.ч за первый год. Станция оснащена трекерной системой слежения за движением солнца, что позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% по сравнению с установкой модулей с фиксированным углом наклона. Быстринский ГОК добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Группа "Норильский никель" владеет 50,01% ООО "ГРК "Быстринское", "Интеррос" - 36,66%, компании United Resources Ltd. принадлежит 13,33%. Ранее в октябре генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин рассказал РИА Новости, что через два года на Быстринском месторождении может состояться запуск первой золотоизвлекательной фабрики.
https://1prime.ru/20250428/mishustin-857085225.html
забайкалье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/47/757324713_30:0:507:358_1920x0_80_0_0_b7ab9d81c635c4662ee0808409096b3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкалье, гмк норильский никель, интеррос
Забайкалье, ГМК Норильский никель, Интеррос
"Норникель" запустил первую солнечную электростанцию в Забайкалье
"Норникель" запустил солнечную электростанцию на Быстринском ГОКе в Забайкалье
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "Норникель" запустил первую солнечную электростанцию (СЭС) - на Быстринском ГОКе (горно-обогатительном комбинате) в Забайкальском крае, ее мощность составляет 571 кВт, сообщила компания.
"У "Норникеля
" появилась первая солнечная электростанция. Ее построили в самом солнечном регионе среди тех, где работает производство компании – в Забайкалье
... Мощность новой электростанции - 571 кВт", - говорится в сообщении.
СЭС будет работать для нужд Быстринского ГОКа. Проект был реализован за 13 месяцев, станция работает в пилотном режиме около трёх недель под наблюдением специалистов. За это время она сэкономила более 200 тысяч рублей на закупку электроэнергии от сети и сократила выбросы СО2 предприятия на 23 тонны, уточняется в сообщении.
Отмечается, что на участке площадью около 1 гектара смонтировано более 1 тысячи солнечных модулей единичной мощностью 565 Вт каждый. Их расчетная выработка - около 1 миллиона кВт.ч за первый год. Станция оснащена трекерной системой слежения за движением солнца, что позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% по сравнению с установкой модулей с фиксированным углом наклона.
Быстринский ГОК добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Группа "Норильский никель" владеет 50,01% ООО "ГРК "Быстринское", "Интеррос
" - 36,66%, компании United Resources Ltd. принадлежит 13,33%.
Ранее в октябре генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин рассказал РИА Новости, что через два года на Быстринском месторождении может состояться запуск первой золотоизвлекательной фабрики.
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику