Венгрия работает над обходом запрета на импорт нефти из России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Венгрия работает над обходом запрета на импорт нефти из России
Венгрия работает над обходом запрета на импорт нефти из России
2025-10-24T09:53+0300
БУДАПЕШТ, 24 окт - ПРАЙМ. Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Совет Евросоюза утвердил в понедельник поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом. "Мы все еще боремся. Так что эта битва еще не проиграна. Необходимы серьёзные маневры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер подчеркнул, что при запрете недорогих и надежных нефти и газа из России счета за энергию для населения Венгрии значительно вырастут. "Этот матч еще не сыгран, действительно есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я начал неделю с нескольких разговоров с руководством MOL. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - отметил Орбан.
БУДАПЕШТ, 24 окт - ПРАЙМ. Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Совет Евросоюза утвердил в понедельник поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом.
"Мы все еще боремся. Так что эта битва еще не проиграна. Необходимы серьёзные маневры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер подчеркнул, что при запрете недорогих и надежных нефти и газа из России счета за энергию для населения Венгрии значительно вырастут.
"Этот матч еще не сыгран, действительно есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я начал неделю с нескольких разговоров с руководством MOL. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - отметил Орбан.
Заголовок открываемого материала