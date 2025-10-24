https://1prime.ru/20251024/orban-863875776.html

Венгрия работает над обходом запрета на импорт нефти из России

2025-10-24T09:53+0300

БУДАПЕШТ, 24 окт - ПРАЙМ. Венгрия работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России, битва еще не проиграна, Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Совет Евросоюза утвердил в понедельник поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Совет ЕС также хочет запретить импорт российской нефти с 1 января 2028 года. Это решение еще предстоит согласовать с Европейским парламентом. "Мы все еще боремся. Так что эта битва еще не проиграна. Необходимы серьёзные маневры. Нам нужны лидерские качества, чтобы отстаивать это. На нас оказывается давление", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер подчеркнул, что при запрете недорогих и надежных нефти и газа из России счета за энергию для населения Венгрии значительно вырастут. "Этот матч еще не сыгран, действительно есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. Я начал неделю с нескольких разговоров с руководством MOL. Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - отметил Орбан.

