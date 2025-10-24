https://1prime.ru/20251024/palata-863866150.html
Счетная палата предложила повысить эффективность работы с должниками
Счетная палата предложила повысить эффективность работы с должниками
2025-10-24T00:20+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Организации-должники в РФ, несмотря на наличие просроченной задолженности по неналоговым платежам, получают меры господдержки и участвуют в госзакупках, по итогам 2024 года объем такой задолженности у администраторов доходов бюджета РФ вырос на 71% до 206,6 миллиарда рублей, Счетная палата направило в кабмин письмо с предложениями по повышению эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью, говорится в материалах ведомства по итогам аудита.
Отмечается, что ведомство проанализировало 49 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), являющихся субъектами централизованного бюджетного учета.
"Несмотря на наличие просроченной задолженности, организации-должники получают меры государственной поддержки и участвуют в государственных закупках. Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года более тысячи должников с совокупным долгом в объеме 10,7 млрд рублей получили господдержку на общую сумму 5,9 трлн рублей, а с должниками с непогашенной задолженностью в размере 24,7 млрд рублей заключены контракты на общую сумму 656,9 млрд рублей", - говорится в материалах.
"По итогам 2024 года суммарный объем просроченной дебиторской задолженности рассмотренных ФОИВ вырос на 71% и составил 206,6 млрд рублей. Тенденция увеличения объемов просроченной дебиторской задолженности по неналоговым платежам наблюдается с 2021 года. Тогда она составляла 82,2 млрд рублей, что 2,5 раза меньше, чем зафиксировано по итогам 2024 года", - отмечается там.
Одним из ключевых инструментов повышения прозрачности и эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью должен стать единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым платежам, указывает контрольное ведомство. Однако на начало 2025 года в нем было учтено только 45% от общего объема просроченной дебиторской задолженности, отраженного в бюджетной отчетности, отмечает Счетная палата.
Так, несмотря на наличие правовых основ управления просроченной дебиторской задолженностью, администраторами доходов не принимаются достаточные меры по предупреждению возникновения и взысканию задолженности, указывает аудитор Андрей Батуркин, чьи слова приводятся в материалах.
Как объяснил аудитор, данная работа надлежащим образом не исполняется: инвентаризация задолженности проводится формально, и данные о должниках в ФНС и ФССП оперативно не направляются. "В результате значительная часть долгов своевременно не взыскивается, включая задолженность платежеспособных организаций, снижая тем самым поступления доходов в федеральный бюджет", - заключил Батуркин.
В качестве одной из причин такой ситуации Счетная палата указывает отсутствие интеграции ведомственных аналитических информационных систем с системой бюджетного учета. По итогам информация вводится вручную, что приводит к техническим ошибкам, неполноте данных и, как следствие, несоответствию аналитического и бюджетного учета, поясняет ведомство.
"По итогам анализа Счетная палата направила письмо в правительство Российской Федерации с предложениями по повышению эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью. В числе ключевых рекомендаций предлагается: установить для ФОИВ показатели качества работы с просроченной и сомнительной дебиторской задолженностью; ввести ограничения на предоставление мер господдержки и участие в госзакупках для организаций с просроченной задолженностью, а также обеспечить открытый доступ к данным реестра должников", - отмечается в материалах.
Счетная палата предложила повысить эффективность работы с должниками
