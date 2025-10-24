Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата предложила повысить эффективность работы с должниками - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/palata-863866150.html
Счетная палата предложила повысить эффективность работы с должниками
Счетная палата предложила повысить эффективность работы с должниками - 24.10.2025, ПРАЙМ
Счетная палата предложила повысить эффективность работы с должниками
Организации-должники в РФ, несмотря на наличие просроченной задолженности по неналоговым платежам, получают меры господдержки и участвуют в госзакупках, по... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T00:20+0300
2025-10-24T00:20+0300
финансы
экономика
россия
рф
счетная палата
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863866150.jpg?1761254400
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Организации-должники в РФ, несмотря на наличие просроченной задолженности по неналоговым платежам, получают меры господдержки и участвуют в госзакупках, по итогам 2024 года объем такой задолженности у администраторов доходов бюджета РФ вырос на 71% до 206,6 миллиарда рублей, Счетная палата направило в кабмин письмо с предложениями по повышению эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью, говорится в материалах ведомства по итогам аудита. Отмечается, что ведомство проанализировало 49 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), являющихся субъектами централизованного бюджетного учета. "Несмотря на наличие просроченной задолженности, организации-должники получают меры государственной поддержки и участвуют в государственных закупках. Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года более тысячи должников с совокупным долгом в объеме 10,7 млрд рублей получили господдержку на общую сумму 5,9 трлн рублей, а с должниками с непогашенной задолженностью в размере 24,7 млрд рублей заключены контракты на общую сумму 656,9 млрд рублей", - говорится в материалах. "По итогам 2024 года суммарный объем просроченной дебиторской задолженности рассмотренных ФОИВ вырос на 71% и составил 206,6 млрд рублей. Тенденция увеличения объемов просроченной дебиторской задолженности по неналоговым платежам наблюдается с 2021 года. Тогда она составляла 82,2 млрд рублей, что 2,5 раза меньше, чем зафиксировано по итогам 2024 года", - отмечается там. Одним из ключевых инструментов повышения прозрачности и эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью должен стать единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым платежам, указывает контрольное ведомство. Однако на начало 2025 года в нем было учтено только 45% от общего объема просроченной дебиторской задолженности, отраженного в бюджетной отчетности, отмечает Счетная палата. Так, несмотря на наличие правовых основ управления просроченной дебиторской задолженностью, администраторами доходов не принимаются достаточные меры по предупреждению возникновения и взысканию задолженности, указывает аудитор Андрей Батуркин, чьи слова приводятся в материалах. Как объяснил аудитор, данная работа надлежащим образом не исполняется: инвентаризация задолженности проводится формально, и данные о должниках в ФНС и ФССП оперативно не направляются. "В результате значительная часть долгов своевременно не взыскивается, включая задолженность платежеспособных организаций, снижая тем самым поступления доходов в федеральный бюджет", - заключил Батуркин. В качестве одной из причин такой ситуации Счетная палата указывает отсутствие интеграции ведомственных аналитических информационных систем с системой бюджетного учета. По итогам информация вводится вручную, что приводит к техническим ошибкам, неполноте данных и, как следствие, несоответствию аналитического и бюджетного учета, поясняет ведомство. "По итогам анализа Счетная палата направила письмо в правительство Российской Федерации с предложениями по повышению эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью. В числе ключевых рекомендаций предлагается: установить для ФОИВ показатели качества работы с просроченной и сомнительной дебиторской задолженностью; ввести ограничения на предоставление мер господдержки и участие в госзакупках для организаций с просроченной задолженностью, а также обеспечить открытый доступ к данным реестра должников", - отмечается в материалах.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, счетная палата, фнс россии, фнс
Финансы, Экономика, РОССИЯ, РФ, Счетная палата, ФНС России, ФНС
00:20 24.10.2025
 
Счетная палата предложила повысить эффективность работы с должниками

Счетная палата предложила повысить эффективность работы с просроченной задолженностью

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Организации-должники в РФ, несмотря на наличие просроченной задолженности по неналоговым платежам, получают меры господдержки и участвуют в госзакупках, по итогам 2024 года объем такой задолженности у администраторов доходов бюджета РФ вырос на 71% до 206,6 миллиарда рублей, Счетная палата направило в кабмин письмо с предложениями по повышению эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью, говорится в материалах ведомства по итогам аудита.
Отмечается, что ведомство проанализировало 49 федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), являющихся субъектами централизованного бюджетного учета.
"Несмотря на наличие просроченной задолженности, организации-должники получают меры государственной поддержки и участвуют в государственных закупках. Так, по состоянию на 31 декабря 2024 года более тысячи должников с совокупным долгом в объеме 10,7 млрд рублей получили господдержку на общую сумму 5,9 трлн рублей, а с должниками с непогашенной задолженностью в размере 24,7 млрд рублей заключены контракты на общую сумму 656,9 млрд рублей", - говорится в материалах.
"По итогам 2024 года суммарный объем просроченной дебиторской задолженности рассмотренных ФОИВ вырос на 71% и составил 206,6 млрд рублей. Тенденция увеличения объемов просроченной дебиторской задолженности по неналоговым платежам наблюдается с 2021 года. Тогда она составляла 82,2 млрд рублей, что 2,5 раза меньше, чем зафиксировано по итогам 2024 года", - отмечается там.
Одним из ключевых инструментов повышения прозрачности и эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью должен стать единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым платежам, указывает контрольное ведомство. Однако на начало 2025 года в нем было учтено только 45% от общего объема просроченной дебиторской задолженности, отраженного в бюджетной отчетности, отмечает Счетная палата.
Так, несмотря на наличие правовых основ управления просроченной дебиторской задолженностью, администраторами доходов не принимаются достаточные меры по предупреждению возникновения и взысканию задолженности, указывает аудитор Андрей Батуркин, чьи слова приводятся в материалах.
Как объяснил аудитор, данная работа надлежащим образом не исполняется: инвентаризация задолженности проводится формально, и данные о должниках в ФНС и ФССП оперативно не направляются. "В результате значительная часть долгов своевременно не взыскивается, включая задолженность платежеспособных организаций, снижая тем самым поступления доходов в федеральный бюджет", - заключил Батуркин.
В качестве одной из причин такой ситуации Счетная палата указывает отсутствие интеграции ведомственных аналитических информационных систем с системой бюджетного учета. По итогам информация вводится вручную, что приводит к техническим ошибкам, неполноте данных и, как следствие, несоответствию аналитического и бюджетного учета, поясняет ведомство.
"По итогам анализа Счетная палата направила письмо в правительство Российской Федерации с предложениями по повышению эффективности работы с просроченной дебиторской задолженностью. В числе ключевых рекомендаций предлагается: установить для ФОИВ показатели качества работы с просроченной и сомнительной дебиторской задолженностью; ввести ограничения на предоставление мер господдержки и участие в госзакупках для организаций с просроченной задолженностью, а также обеспечить открытый доступ к данным реестра должников", - отмечается в материалах.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФСчетная палатаФНС РоссииФНС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала