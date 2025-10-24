https://1prime.ru/20251024/papastavru-863883807.html
Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России
Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России
Евросоюзу "предстоит сделать еще многое", чтобы отказ от российского газа не вызвал существенный рост цен в Европе, признал министр окружающей среды и... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T12:10+0300
2025-10-24T12:10+0300
2025-10-24T12:10+0300
газ
запад
европа
рф
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Евросоюзу "предстоит сделать еще многое", чтобы отказ от российского газа не вызвал существенный рост цен в Европе, признал министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру. Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. "Важно, чтобы "зеленый переход" и независимость от российского газа не означали существенного роста цен для простых граждан. Мы за это боремся. Европе еще многое предстоит сделать в этой сфере", - сказал он в интервью телеканалу ERT. Министр добавил, что энергетическая независимость не должна "быть безразлична" к повседневной жизни людей. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 19 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20251024/cnn-863875955.html
запад
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, запад, европа, рф, владимир путин, ес
Газ, ЗАПАД, ЕВРОПА, РФ, Владимир Путин, ЕС
Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России
Папаставру: ЕС предстоит сделать многое, чтобы отказ от газа из России не вызвал рост цен