Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России - 24.10.2025
Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России
Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России
2025-10-24T12:10+0300
2025-10-24T12:10+0300
газ
запад
европа
рф
владимир путин
ес
12:10 24.10.2025
 
Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России

Папаставру: ЕС предстоит сделать многое, чтобы отказ от газа из России не вызвал рост цен

МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Евросоюзу "предстоит сделать еще многое", чтобы отказ от российского газа не вызвал существенный рост цен в Европе, признал министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру.
Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
"Важно, чтобы "зеленый переход" и независимость от российского газа не означали существенного роста цен для простых граждан. Мы за это боремся. Европе еще многое предстоит сделать в этой сфере", - сказал он в интервью телеканалу ERT.
Министр добавил, что энергетическая независимость не должна "быть безразлична" к повседневной жизни людей.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 19 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Белый дом, Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
CNN: в Белом доме удивлены скоростью введения санкций против России
