Россия сохраняет место в пятерке крупнейших рыболовных держав - 24.10.2025, ПРАЙМ
Россия сохраняет место в пятерке крупнейших рыболовных держав
Россия сохраняет место в пятерке крупнейших рыболовных держав - 24.10.2025, ПРАЙМ
Россия сохраняет место в пятерке крупнейших рыболовных держав
Россия сохраняет место в пятерке рыболовных держав, добывая 5 миллионов тонн биоресурсов в год, есть потенциал для наращивания добычи до 6 миллионов тонн в... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:00+0300
2025-10-24T13:00+0300
россия
промышленность
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/19/853067646_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_856b84f472757d328b7a8349d44bf482.jpg
рф
13:00 24.10.2025
 
Россия сохраняет место в пятерке крупнейших рыболовных держав

РФ остается в пятерке рыболовных держав, добывая пять миллионов тонн в год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Россия сохраняет место в пятерке рыболовных держав, добывая 5 миллионов тонн биоресурсов в год, есть потенциал для наращивания добычи до 6 миллионов тонн в ближайшие годы, но для этого нужно обновление флота, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Отечественный рыбохозяйственный комплекс продолжает своё стабильное развитие. Ежегодно наши рыбаки добывают около 5 миллионов тонн водных биоресурсов. Таким образом, Россия сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав", - сказал вице-премьер, выступая на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
По прогнозам, в 2025 году объем производства будет сопоставим с прошлогодним, добавил он.
"В целом можно с уверенностью говорить, что благодаря протяженной морской акватории, богатым запасам и развитой научной базе у нас есть огромный потенциал для дальнейшего наращивания добычи водных биоресурсов. Ожидаю, что в ближайшие годы вылов вырастет до 6 миллионов тонн", - сказал вице-премьер.
Для этого, прежде всего, должен динамично обновляться рыбопромысловый флот, заключил он.
Катер на воздушной подушке на льду озера Байкал - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Глава Бурятии рассказал, когда разрешат промышленный вылов омуля на Байкале
27 сентября, 17:09
 
