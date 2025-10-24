https://1prime.ru/20251024/patrushev-863885975.html
Россия сохраняет место в пятерке крупнейших рыболовных держав
Россия сохраняет место в пятерке крупнейших рыболовных держав
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Россия сохраняет место в пятерке рыболовных держав, добывая 5 миллионов тонн биоресурсов в год, есть потенциал для наращивания добычи до 6 миллионов тонн в ближайшие годы, но для этого нужно обновление флота, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Отечественный рыбохозяйственный комплекс продолжает своё стабильное развитие. Ежегодно наши рыбаки добывают около 5 миллионов тонн водных биоресурсов. Таким образом, Россия сохраняет место в первой пятерке рыболовных держав", - сказал вице-премьер, выступая на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. По прогнозам, в 2025 году объем производства будет сопоставим с прошлогодним, добавил он. "В целом можно с уверенностью говорить, что благодаря протяженной морской акватории, богатым запасам и развитой научной базе у нас есть огромный потенциал для дальнейшего наращивания добычи водных биоресурсов. Ожидаю, что в ближайшие годы вылов вырастет до 6 миллионов тонн", - сказал вице-премьер. Для этого, прежде всего, должен динамично обновляться рыбопромысловый флот, заключил он.
