В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП - 24.10.2025
https://1prime.ru/20251024/pekin-863866520.html
В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП
В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП
Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе проект... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T00:26+0300
2025-10-24T00:26+0300
ПЕКИН, 24 окт – ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе проект поправок к Морскому кодексу КНР, начинает в пятницу работу в Пекине. Восемнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в китайской столице с 24 по 28 октября. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями. Китайские депутаты в период сессии рассмотрят ряд законодательных документов, включая проект поправок к Морскому кодексу КНР, а также предложение Комитета ВСНП по надзору и судебным делам о рассмотрении проекта закона о подаваемых прокуратурой исках в защиту общественных интересов, предложение Госсовета КНР о рассмотрении проекта закона об охране и повышении качества пахотных земель, а также различные конвенции и договоры. Помимо прочего, законодатели заслушают отчеты Государственного совета КНР о финансовой работе, об управлении государственными активами в 2024 году и об исполнении уголовных наказаний. Повестка заседаний также включает рассмотрение отчетов Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и различными комитетами ВСНП.
00:26 24.10.2025
 
В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП

В Пекине началась сессия Постоянного комитета ВСНП

ПЕКИН, 24 окт – ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе проект поправок к Морскому кодексу КНР, начинает в пятницу работу в Пекине.
Восемнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в китайской столице с 24 по 28 октября. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.
Китайские депутаты в период сессии рассмотрят ряд законодательных документов, включая проект поправок к Морскому кодексу КНР, а также предложение Комитета ВСНП по надзору и судебным делам о рассмотрении проекта закона о подаваемых прокуратурой исках в защиту общественных интересов, предложение Госсовета КНР о рассмотрении проекта закона об охране и повышении качества пахотных земель, а также различные конвенции и договоры.
Помимо прочего, законодатели заслушают отчеты Государственного совета КНР о финансовой работе, об управлении государственными активами в 2024 году и об исполнении уголовных наказаний.
Повестка заседаний также включает рассмотрение отчетов Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и различными комитетами ВСНП.
 
