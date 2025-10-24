https://1prime.ru/20251024/pekin-863866520.html

В Пекине начинается сессия Постоянного комитета ВСНП

ПЕКИН, 24 окт – ПРАЙМ. Сессия Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), в ходе которой депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в том числе проект поправок к Морскому кодексу КНР, начинает в пятницу работу в Пекине. Восемнадцатая сессия ПК ВСНП 14-го созыва пройдет в китайской столице с 24 по 28 октября. Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) - высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями. Китайские депутаты в период сессии рассмотрят ряд законодательных документов, включая проект поправок к Морскому кодексу КНР, а также предложение Комитета ВСНП по надзору и судебным делам о рассмотрении проекта закона о подаваемых прокуратурой исках в защиту общественных интересов, предложение Госсовета КНР о рассмотрении проекта закона об охране и повышении качества пахотных земель, а также различные конвенции и договоры. Помимо прочего, законодатели заслушают отчеты Государственного совета КНР о финансовой работе, об управлении государственными активами в 2024 году и об исполнении уголовных наказаний. Повестка заседаний также включает рассмотрение отчетов Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры и различными комитетами ВСНП.

