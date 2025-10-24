https://1prime.ru/20251024/pensiya-863874866.html
Некоторые россияне получат пенсию за ноябрь досрочно
Российские пенсионеры, которым обычно начисляют пенсию 3 и 4 ноября, получат выплаты за ноябрь досрочно, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские пенсионеры, которым обычно начисляют пенсию 3 и 4 ноября, получат выплаты за ноябрь досрочно, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России. "В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками часть пенсионеров в России досрочно получит пенсию в следующем месяце. Предпраздничная выплата коснется всех, кому деньги поступают через банк, почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", - говорится в сообщении. Отмечается, что выплаты будут перечислены 1 ноября тем, кто обычно получает их 3 и 4 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Средства придут автоматически. "Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в сообщении. При этом получатели пенсии через "Почту России" получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения.
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские пенсионеры, которым обычно начисляют пенсию 3 и 4 ноября, получат выплаты за ноябрь досрочно, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России.
"В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками часть пенсионеров в России досрочно получит пенсию в следующем месяце. Предпраздничная выплата коснется всех, кому деньги поступают через банк, почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выплаты будут перечислены 1 ноября тем, кто обычно получает их 3 и 4 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Средства придут автоматически.
"Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда
, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в сообщении.
При этом получатели пенсии через "Почту России
" получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения.
