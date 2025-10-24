https://1prime.ru/20251024/pensiya-863874866.html

Некоторые россияне получат пенсию за ноябрь досрочно

Некоторые россияне получат пенсию за ноябрь досрочно - 24.10.2025, ПРАЙМ

Некоторые россияне получат пенсию за ноябрь досрочно

Российские пенсионеры, которым обычно начисляют пенсию 3 и 4 ноября, получат выплаты за ноябрь досрочно, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T09:30+0300

2025-10-24T09:30+0300

2025-10-24T09:30+0300

социальный фонд

почта россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg

МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Российские пенсионеры, которым обычно начисляют пенсию 3 и 4 ноября, получат выплаты за ноябрь досрочно, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России. "В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками часть пенсионеров в России досрочно получит пенсию в следующем месяце. Предпраздничная выплата коснется всех, кому деньги поступают через банк, почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику", - говорится в сообщении. Отмечается, что выплаты будут перечислены 1 ноября тем, кто обычно получает их 3 и 4 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Средства придут автоматически. "Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет", - уточнили в сообщении. При этом получатели пенсии через "Почту России" получат деньги за ноябрь в привычные для себя даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения.

https://1prime.ru/20251023/sotsfond-863834498.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

социальный фонд, почта россии