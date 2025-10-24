https://1prime.ru/20251024/peskov-863886756.html
Путин не исключает проведение саммита РФ-США в будущем, заявил Песков
Путин не исключает проведение саммита РФ-США в будущем, заявил Песков
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, как и глава США Дональд Трамп, не исключает проведение саммита между Россией и США в будущем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем, за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин, о чем он сам вчера рассказал, общаясь с представителями СМИ", - сказал Песков журналистам.
