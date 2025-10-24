Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин не исключает проведение саммита РФ-США в будущем, заявил Песков - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/peskov-863886756.html
Путин не исключает проведение саммита РФ-США в будущем, заявил Песков
Путин не исключает проведение саммита РФ-США в будущем, заявил Песков - 24.10.2025, ПРАЙМ
Путин не исключает проведение саммита РФ-США в будущем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин, как и глава США Дональд Трамп, не исключает проведение саммита между Россией и США в будущем, сообщил пресс-секретарь... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:13+0300
2025-10-24T13:13+0300
россия
мировая экономика
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863802552_0:202:1732:1176_1920x0_80_0_0_9e9e88d4d29c0f403e248a36e4e0c2fb.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, как и глава США Дональд Трамп, не исключает проведение саммита между Россией и США в будущем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем, за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин, о чем он сам вчера рассказал, общаясь с представителями СМИ", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20251018/sammit--863665668.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863802552_0:39:1732:1338_1920x0_80_0_0_c78998c8ed7d91887ea83b0b312bd45f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
13:13 24.10.2025
 
Путин не исключает проведение саммита РФ-США в будущем, заявил Песков

Песков: Путин, как и Трамп, не исключает проведение саммита РФ-США в будущем

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, как и глава США Дональд Трамп, не исключает проведение саммита между Россией и США в будущем, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем, за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин, о чем он сам вчера рассказал, общаясь с представителями СМИ", - сказал Песков журналистам.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
NYT: Украина вынуждена ждать саммит России и США для принятия новых решений
18 октября, 15:10
 
РОССИЯМировая экономикаСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала