Глава ФТС рассказал о перечислениях ведомства в бюджет в 2025 году

2025-10-24T14:35+0300
2025-10-24T14:35+0300
2025-10-24T14:35+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за прошедший период 2025 года перечислила в бюджет РФ 4,5 триллиона рублей, выполнив годовой план на 75%, сообщил глава ведомства Валерий Пикалёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Всего нами перечислено в бюджет Российской Федерации 4,5 триллиона рублей. На импорт приходится 3 триллиона 745 миллиардов, на экспорт - почти 400 миллиардов, и на прочие платежи - 343 миллиарда. Плановое задание для ФТС России на 2025 год составило 5 триллионов 965,9 миллиарда рублей. На сегодня мы выполнили плановое задание на 75%", - сказал Пикалёв.
