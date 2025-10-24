https://1prime.ru/20251024/pikalv-863893427.html

Глава ФТС рассказал о перечислениях ведомства в бюджет в 2025 году

Глава ФТС рассказал о перечислениях ведомства в бюджет в 2025 году - 24.10.2025, ПРАЙМ

Глава ФТС рассказал о перечислениях ведомства в бюджет в 2025 году

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за прошедший период 2025 года перечислила в бюджет РФ 4,5 триллиона рублей, выполнив годовой план на 75%, сообщил глава... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T14:35+0300

2025-10-24T14:35+0300

2025-10-24T14:35+0300

россия

финансы

рф

владимир путин

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862173240_0:67:2429:1433_1920x0_80_0_0_cb3e171b7174ca0c78988a2ad8f6ec49.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за прошедший период 2025 года перечислила в бюджет РФ 4,5 триллиона рублей, выполнив годовой план на 75%, сообщил глава ведомства Валерий Пикалёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Всего нами перечислено в бюджет Российской Федерации 4,5 триллиона рублей. На импорт приходится 3 триллиона 745 миллиардов, на экспорт - почти 400 миллиардов, и на прочие платежи - 343 миллиарда. Плановое задание для ФТС России на 2025 год составило 5 триллионов 965,9 миллиарда рублей. На сегодня мы выполнили плановое задание на 75%", - сказал Пикалёв.

https://1prime.ru/20251007/fts-863235333.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, владимир путин, фтс россии