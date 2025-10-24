https://1prime.ru/20251024/pikalv-863895249.html

Глава ФТС оценил объемы товарооборота России за 2025 год

Глава ФТС оценил объемы товарооборота России за 2025 год - 24.10.2025, ПРАЙМ

Глава ФТС оценил объемы товарооборота России за 2025 год

Товарооборот России за январь-сентябрь 2025 года составил чуть более 425 миллиардов долларов США, сообщил глава ведомства Валерий Пикалёв на встрече с... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T14:59+0300

2025-10-24T14:59+0300

2025-10-24T14:59+0300

экономика

россия

рф

владимир путин

фтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863894835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69109664ac975a1939ba69bbbdfc4dda.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России за январь-сентябрь 2025 года составил чуть более 425 миллиардов долларов США, сообщил глава ведомства Валерий Пикалёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Товарооборот России за 9 месяцев 2025 года составил чуть более 425 миллиардов долларов США. На экспорт приходится 255 миллиардов и на импорт стоит 170 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал Пикалёв. ФТС ранее в октябре сообщала, что профицит внешней торговли России в январе-августе 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,13%, до 86,3 миллиарда долларов. Доля стран азиатского региона в общем объеме товарооборота за 8 месяцев 2025 года, сообщили тогда в ведомстве, составила 72,8%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,6% по сравнению с январем-августом 2024 года. На европейские страны пришлось 19% внешней торговли РФ, товарооборот с ними сократился на 9%.

https://1prime.ru/20251024/putin--863894988.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, фтс