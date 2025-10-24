Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ФТС оценил объемы товарооборота России за 2025 год - 24.10.2025
Глава ФТС оценил объемы товарооборота России за 2025 год
Глава ФТС оценил объемы товарооборота России за 2025 год
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России за январь-сентябрь 2025 года составил чуть более 425 миллиардов долларов США, сообщил глава ведомства Валерий Пикалёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Товарооборот России за 9 месяцев 2025 года составил чуть более 425 миллиардов долларов США. На экспорт приходится 255 миллиардов и на импорт стоит 170 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал Пикалёв. ФТС ранее в октябре сообщала, что профицит внешней торговли России в январе-августе 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,13%, до 86,3 миллиарда долларов. Доля стран азиатского региона в общем объеме товарооборота за 8 месяцев 2025 года, сообщили тогда в ведомстве, составила 72,8%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,6% по сравнению с январем-августом 2024 года. На европейские страны пришлось 19% внешней торговли РФ, товарооборот с ними сократился на 9%.
Экономика
14:59 24.10.2025
 
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалевым
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России за январь-сентябрь 2025 года составил чуть более 425 миллиардов долларов США, сообщил глава ведомства Валерий Пикалёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Товарооборот России за 9 месяцев 2025 года составил чуть более 425 миллиардов долларов США. На экспорт приходится 255 миллиардов и на импорт стоит 170 (миллиардов долларов - ред.)", - сказал Пикалёв.
ФТС ранее в октябре сообщала, что профицит внешней торговли России в январе-августе 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,13%, до 86,3 миллиарда долларов.
Доля стран азиатского региона в общем объеме товарооборота за 8 месяцев 2025 года, сообщили тогда в ведомстве, составила 72,8%, при этом товарооборот с ними снизился на 1,6% по сравнению с январем-августом 2024 года. На европейские страны пришлось 19% внешней торговли РФ, товарооборот с ними сократился на 9%.
