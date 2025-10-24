https://1prime.ru/20251024/plan-863879737.html
В США предложили новый план по урегулированию конфликта на Украине
В США предложили новый план по урегулированию конфликта на Украине
В США предложили новый план по урегулированию конфликта на Украине
заключение стратегического соглашения с Россией может привести к окончанию украинского конфликта, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник...
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. заключение стратегического соглашения с Россией может привести к окончанию украинского конфликта, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену."Для конца боевых действий необходимо заключить стратегическое соглашение с Россией, которое закрепит ее отношения с остальной Европой", — подчеркнул он.Макгрегор считает, что такая инициатива должна быть продвинута президентом США Дональдом Трампом лидерам стран Евросоюза.В прошлый вторник агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что европейские страны и Украина разрабатывают предложение из 12 пунктов для завершения конфликта по текущей линии фронта. Указывалось, что выполнение плана будет контролировать совет во главе с Трампом, и что в результате будет производиться поэтапное снятие санкций с России.На днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время не существует мирного плана по Украине. В свою очередь, американский президент в прошлую пятницу после переговоров с Владимиром Зеленским разместил в TruthSocial сообщение, в котором предложил России и Украине прекратить бои вдоль нынешней линии соприкосновения.В среду стало известно, что Трамп отменил запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, так как у него сложилось мнение, что встреча не даст желаемых результатов. Однако президент США добавил, что намерен встретиться с российским лидером в будущем и стремится к урегулированию конфликта на Украине.
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. заключение стратегического соглашения с Россией может привести к окончанию украинского конфликта, заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену.
"Для конца боевых действий необходимо заключить стратегическое соглашение с Россией, которое закрепит ее отношения с остальной Европой", — подчеркнул он.
Макгрегор считает, что такая инициатива должна быть продвинута президентом США Дональдом Трампом лидерам стран Евросоюза.
В прошлый вторник агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что европейские страны и Украина разрабатывают предложение из 12 пунктов для завершения конфликта по текущей линии фронта. Указывалось, что выполнение плана будет контролировать совет во главе с Трампом, и что в результате будет производиться поэтапное снятие санкций с России.
На днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время не существует мирного плана по Украине. В свою очередь, американский президент в прошлую пятницу после переговоров с Владимиром Зеленским разместил в TruthSocial сообщение, в котором предложил России и Украине прекратить бои вдоль нынешней линии соприкосновения.
В среду стало известно, что Трамп отменил запланированную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште, так как у него сложилось мнение, что встреча не даст желаемых результатов. Однако президент США добавил, что намерен встретиться с российским лидером в будущем и стремится к урегулированию конфликта на Украине.
