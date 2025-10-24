Польша добилась пересмотра новой схемы торговли квотами на выбросы CO2

https://1prime.ru/20251024/polsha-863867912.html

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – ПРАЙМ. Польше удалось добиться пересмотра новой схемы торговли квотами на выбросы CO2 в Евросоюзе- разрешений ETS 2, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита ЕС. Новая система квот на выбросы ETS 2 должна распространить торговлю ими на автомобильный транспорт и отопление зданий. Варшава давно добивалась трехлетней отсрочки вступления в силу новой схемы, опасаясь роста цен на топливо. "Мы пока задержали то, что должно было войти в жизнь автоматически в 2027 году. Мы избежали этой угрозы. Нам удалось вписать ключевое для нас слово: пересмотр. Пересмотр - то есть внесение изменений в этот проект, так как, по мнению государств-членов, это необходимо", - сказал Туск. При этом он признал, что решения саммита дают лишь шанс отложить вступление в силу новой схемы торговли квотами на выбросы. "Это не дает стопроцентную гарантию принятия выгодных для нас решений, но мы открыли возможность. Это означает еще не гарантию, но возможность отложить введение этого проекта, чтобы он не вступил в силу в 2027 году", - сказал Туск. По его словам, новая система распределения квот – "это идея, которая заставит платить не только заводы, но и домохозяйства или пользователей автомобилей, если они не утепляют свои дома или используют слишком много бензина". В ЕС с 2005 года действует система торговли выбросами углерода (EU ETS), где сначала определяется общий объем выбросов CO2, а затем квоты от этого объема выделяются всем экономическим агентам. Компании при необходимости могут покупать или продавать квоты.

