Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 октября вырастет до 167,7 рубля

2025-10-24T21:10+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

рф

минсельхоз

банк россия

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на неделю с 29 октября по 4 ноября вырастет до 167,7 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 225,5 доллара за тонну, на ячмень - 191,3 доллара, на кукурузу - 208,6 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 22 по 28 октября, составляет 99,1 рубля за тонну, кукурузы и ячменя - 0 рублей за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета.

рф

2025

