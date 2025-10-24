https://1prime.ru/20251024/poshliny-863907611.html
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в ноябре
2025-10-24T19:34+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре снизится до 6813,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1094,7 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в ноябре рассчитана при индикативной цене 1140,3 доллара за тонну. В октябре действовала пошлина в размере 8047,3 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1126,6 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в ноябре рассчитана по индикативной цене 215,6 доллара за тонну. Ее значение в октябре составляло 1408,0 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 214,4 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
