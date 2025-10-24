Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в ноябре - 24.10.2025
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в ноябре
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в ноябре - 24.10.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в ноябре
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре снизится до 6813,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1094,7 рубля, следует из... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T19:34+0300
2025-10-24T19:34+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
рф
минсельхоз
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/11/843141164_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_bcfe6bd786f6e8140726e1e51859fda4.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре снизится до 6813,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1094,7 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в ноябре рассчитана при индикативной цене 1140,3 доллара за тонну. В октябре действовала пошлина в размере 8047,3 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1126,6 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в ноябре рассчитана по индикативной цене 215,6 доллара за тонну. Ее значение в октябре составляло 1408,0 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 214,4 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
рф
сельское хозяйство, бизнес, рф, минсельхоз, банк россия
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, РФ, Минсельхоз, банк Россия
19:34 24.10.2025
 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в ноябре

Минсельхоз: пошлины на экспорт из России подсолнечного масла и шрота в ноябре снизятся

© РИА Новости . Александр Кряжев
Линия фасовки подсолнечного масла
Линия фасовки подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Линия фасовки подсолнечного масла. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре снизится до 6813,6 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1094,7 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ.
Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в ноябре рассчитана при индикативной цене 1140,3 доллара за тонну. В октябре действовала пошлина в размере 8047,3 рубля за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1126,6 доллара за тонну.
Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в ноябре рассчитана по индикативной цене 215,6 доллара за тонну. Ее значение в октябре составляло 1408,0 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 214,4 доллара за тонну.
Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента.
Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.
Экономика Сельское хозяйство Бизнес РФ Минсельхоз банк Россия
 
 
