В Британии внезапно отреагировали на предупреждение Путина

МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Британский политический деятель Джордж Гэллоуэй в социальной сети Х рекомендовал Западу принять во внимание предупреждения президента Владимира Путина относительно последствий ударов по России с применением американских ракет Tomahawk. "Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это может объяснить, что с вами произошло…", — написал он. Вчера, обращаясь к журналистам, Путин предупредил о возможном серьезном ответе со стороны России, если её территории будут атакованы американскими ракетами Tomahawk. Президент отметил, что обсуждение поставок этого вооружения является попыткой обострения ситуации. Издание The Wall Street Journal в среду сообщило, что США сняли основное ограничение на использование Украиной некоторого вида дальнобойных ракет. При этом Вооруженные силы Украины, согласно сообщениям, во вторник задействовали британскую крылатую ракету Storm Shadow для атаки Брянска. Позже Трамп отверг эти утверждения, указав, что США не связаны с применением подобных ракет Киевом. На встрече, состоявшейся накануне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президент Соединенных Штатов отметил, что не собирается обучать других работе с Tomahawk, так как это очень сложное вооружение, требующее значительного времени для освоения. Ранее он неоднократно подчеркивал, что Вашингтон сам нуждается в этих ракетах, несмотря на их значительные запасы.

