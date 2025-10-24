https://1prime.ru/20251024/press-863900041.html

Настоящее и будущее ИИ в бизнесе обсудили на DS-Conf

Настоящее и будущее ИИ в бизнесе обсудили на DS-Conf

2025-10-24T16:28+0300

пресс-релизы

технологии

Конференция DS-Conf, которая состоялась в Palmira Business Club, стала площадкой для обсуждения возможностей и рисков, связанных с внедрением искусственного интеллекта в работу российских компаний. Основатели и сотрудники бизнесов, разработчики технологических решений и ученые поделились опытом применения "умных" сервисов и своим видением будущего.Основатель компании "Нейросети" — разработчика экосистемы искусственного интеллекта для бизнеса CorpGPT Сергей Курьян отметил, что "с 2022 по 2025 годы более 90% всех стартапов включают компоненты нейросетей и ИИ. Это важно, поскольку вскоре искусственный интеллект будет в “прошивке” любого бизнеса. Уже сегодня компании, не внедряющие новую технологию, проигрывают конкурентам-новаторам. ИИ значительно повышает скорость развития бизнеса и создает дополнительные преимущества".Основатель сервиса GLAZ и Gagarin Group Виктор Гор поднял тему повышения эффективности персонала с помощью инновационных технологий: "Сегодня среднестатистические сотрудники работают на 30% своей эффективности. Я считаю, что нужно контролировать не результат специалиста, а процесс выполнения задачи. Удаленный контроль через видеонаблюдение и ИИ позволяет увидеть, как люди соблюдают процессы. Если добиться, чтобы они выполнялись точно, качественно и в срок, результат будет гарантирован. Проблему дефицита кадров можно решить именно за счет повышения эффективности работников".Директор по партнерским коммуникациям Vitamin.Tools Егор Апрелов рассказал, как ИИ помогает компаниям сокращать расходы на рекламу. "Сейчас рынок меняется быстрее, чем когда-либо. В 2025 году уровень медиаинфляции — повышения стоимости трафика и целевого действия — значительно вырос. За год стоимость трафика по всем отраслям увеличилась на 22%, а целевого действия — примерно на 12,5%. Расходы на рекламу складываются из двух статей: оплаты услуг агентств-подрядчиков и бюджета рекламной системы. Нейросети позволяют сэкономить на первой. Они генерируют тексты, аудио, видео и изображения. В результате работа выполняется быстрее, качественнее и с меньшими затратами ресурсов на создание и продвижение контента".Интерес гостей мероприятия также вызвали выступления управляющего партнера Консалтинговой группы "2Б Диалог", к.э.н Бориса Богоутдинова, заведующего кафедрой фундаментальной и прикладной математики РГГУ, к.э.н. Арсения Журавлева, руководителя сервиса сопоставления позиций LinkBox Владимира Пашкова, основателя платформы по капитализации брендов Макса Озерского и других спикеров.В завершении мероприятия Сергей Курьян поделился прогнозом, что период с 2026 по 2028 годы станет временем человекоцентричного искусственного интеллекта. Ключевой фигурой будет эксперт, работающий в паре с ИИ-агентами и ассистентами. Контуры новой эпохи видны уже сегодня.

