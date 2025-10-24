https://1prime.ru/20251024/prognoz-863912631.html

Эксперты прогнозируют снижение российского рынка акций за следующую неделю

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллар и евро упадут к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за следующую неделю на 0,5%, до 2531 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом упадет на 1,7 доллара и составит 64,38 доллара за баррель, курс евро на форексе сохранится около 1,164 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю вырастет на 14 копеек и составит 11,29 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, снизится на 22 копейки, до 80,75 рубля, евро - на 55 копеек, до 93,53 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка"Важными событиями станут публикации финансовых результатов крупных эмитентов, включая X5 (КЦ ИКС 5), "Южуралзолото", ВТБ, Сбербанк и "Яндекс", что поддержит активность рынка, но позитивный импульс будет умеренным. Ключевым фактором для рынка станет анализ итогов заседания Банка России, прошедшего 24 октября, где снижение ключевой ставки до 16,5% сигнализирует о сохраняющейся осторожности регулятора в условиях высокой инфляции и геополитических рисков", - комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". "Решение регулятора снизить ставку на 50 базисных пунктов является умеренно позитивным для акций. Однако повышение прогнозов ЦБ по инфляции и средней ключевой ставке на следующий год будет оказывать давление на долевые бумаги", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "На будущей неделе рынок продолжит отыгрывать решение регулятора, чутко следить за геополитическим фоном, оценивать отчетности компаний за 3-й квартал и другие корпоративные новости. В понедельник совет директоров "Газпрома" обсудит изменение инвестпрограммы на 2025 год, во вторник "Сбер" и ВТБ представят финансовые отчеты за 9 месяцев. В среду квартальные финрезультаты обнародует "Яндекс", на следующий день - "Аэрофлот", - поделился Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, на неделе выйдут финансовые отчеты ЮГК, X5, "Русгидро", "Фикс Прайс", "Займера" и других, операционные показатели раскроют Henderson, "Русагро", "Мать и Дитя", добавил он. "На 29 октября намечено выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации, а 30 октября Госдума рассмотрит основные направления ДКП на 2026-2028 годы", - отметил Максим Федосов из УК "Первая". Рубль поищет направление движенияНа следующую неделю прогнозируется волатильность по основным валютным парам с курсом доллара в диапазоне 79,5-81,5 рубля и юаня - около 11,2 рубля, оценивает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Это отражает баланс между факторами снижения ключевой ставки и налоговым периодом, а также влиянием динамики цен на рынке нефти и геополитических факторов", - добавляет он. Символическое снижение ключевой ставки в сочетании с жесткими комментариями Банка России будет способствовать стабильности курса рубля в течение налогового периода, рассчитывает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Юань на следующей неделе будет находиться в диапазоне 11-11,5 рубля с возможным тестированием его нижней границы, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Поддержку рублю окажут как итоги заседания ЦБ РФ, так и продолжение подготовки экспортеров к пику налоговых выплат (28 октября), что будет способствовать росту предложения иностранной валюты на рынке. В результате в начале недели рубль может укрепиться, тогда как после прохождения пика налоговых выплат, юань попытается отыграть часть потерь", - поясняет он. Динамика индексов"Небольшой подъем акций на будущей неделе возможен на ожидаемом ослаблении рубля по завершении налогового периода. Возможны новые позитивные сигналы, которые указывали бы на сохранение диалога на высшем уровне по линии Москва - Вашингтон и стремление к достижению мирного урегулирования украинского конфликта. Краткосрочно индекс Мосбиржи может периодически пытаться выйти и закрепиться выше 2600 пунктов", - рассказал Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Спрос на рисковые активы (акции и длинные ОФЗ) останется слабым, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Есть риски продолжения замедления рынка и ухода индекса Мосбиржи в диапазон 2400-2450 пунктов, хуже рынка в такой ситуации будут выглядеть акции компаний, чувствительных к ставкам в экономике, считает Зварич из ПСБ. "На следующей неделе при текущем уровне индекса Мосбиржи около 2550 пунктов мы ожидаем боковой волатильной динамики рынка без значительного роста", - заключил Вишневский из "Цифра брокер".

