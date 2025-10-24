https://1prime.ru/20251024/proval-863902876.html

Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России

мировая экономика

бельгия

украина

мария захарова

урсула фон дер ляйен

welt am sonntag

ес

ек

москва

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Бельгия отказалась поддерживать предложение Европейского союза о конфискации российских активов в пользу Украины, поскольку осознает риски последствий, заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", в соцсети X. "Бельгия, в которой находится компания, управляющая этими замороженными российскими активами, поняла, что, согласившись на этот ход, она поступит полностью незаконно и первая понесет очень тяжелые последствия!" — отметил политик.Он подчеркнул, что провал этой инициативы является серьезным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других сторонников жесткой линии. В четверг, на саммите ЕС, Бельгия заблокировала предложение ЕК относительно конфискации российских активов.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.

