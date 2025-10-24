Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России - 24.10.2025
Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России
Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России
Бельгия отказалась поддерживать предложение Европейского союза о конфискации российских активов в пользу Украины, поскольку осознает риски последствий, заявил... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T17:35+0300
2025-10-24T17:35+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Бельгия отказалась поддерживать предложение Европейского союза о конфискации российских активов в пользу Украины, поскольку осознает риски последствий, заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", в соцсети X. &quot;Бельгия, в которой находится компания, управляющая этими замороженными российскими активами, поняла, что, согласившись на этот ход, она поступит полностью незаконно и первая понесет очень тяжелые последствия!&quot; — отметил политик.Он подчеркнул, что провал этой инициативы является серьезным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других сторонников жесткой линии. В четверг, на саммите ЕС, Бельгия заблокировала предложение ЕК относительно конфискации российских активов.Ситуация с замороженными средствамиПосле начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.
17:35 24.10.2025
 
Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России

Филиппо: Бельгия не изъяла российские активы из-за опасных последствий

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Бельгия отказалась поддерживать предложение Европейского союза о конфискации российских активов в пользу Украины, поскольку осознает риски последствий, заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", в соцсети X.

"Бельгия, в которой находится компания, управляющая этими замороженными российскими активами, поняла, что, согласившись на этот ход, она поступит полностью незаконно и первая понесет очень тяжелые последствия!" — отметил политик.

Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам
Он подчеркнул, что провал этой инициативы является серьезным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других сторонников жесткой линии.
В четверг, на саммите ЕС, Бельгия заблокировала предложение ЕК относительно конфискации российских активов.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.
В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.
Премьер Бельгии обратился к ЕС с предупреждением из-за российских активов
Заголовок открываемого материала