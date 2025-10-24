Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России
Филиппо: Бельгия не изъяла российские активы из-за опасных последствий
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Бельгия отказалась поддерживать предложение Европейского союза о конфискации российских активов в пользу Украины, поскольку осознает риски последствий, заявил Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты", в соцсети X.
"Бельгия, в которой находится компания, управляющая этими замороженными российскими активами, поняла, что, согласившись на этот ход, она поступит полностью незаконно и первая понесет очень тяжелые последствия!" — отметил политик.
Он подчеркнул, что провал этой инициативы является серьезным ударом для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других сторонников жесткой линии.
Ситуация с замороженными средствами
После начала спецоперации Евросоюз и члены "Большой семерки" заморозили почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном в системе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых платформ.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, ссылаясь на информацию Еврокомиссии, что с января по июль ЕС передал Украине 10,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных средств Центрального банка России.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине новый кредит, используя замороженные активы, уточнив, что Киев должен будет вернуть этот заем лишь в случае выплаты Москвой репараций. Вопрос о согласии по такой инициативе внутри Евросоюза остается открытым.
В Москве не раз называли заморозку активов незаконным присвоением средств, а идеи о репарациях, которые должна выплатить Россия, представитель МИД Мария Захарова называла фантастическими. В ответ на это Россия также ограничила возможности для иностранных инвесторов из недружественных стран: их средства и доходы от них хранятся на специальных счетах типа "C", и вывод возможен только через специальное решение правительственной комиссии.