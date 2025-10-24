Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с главой ФТС - 24.10.2025
Путин встретился с главой ФТС
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. | 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. Российские таможенники ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 25 октября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что таможенная служба РФ важна с точки зрения наполнения бюджета. На встрече Путин попросил Пикалева доложить о результатах работы службы. "Как дела? Каковы результаты?" - спросил Путин. Также президент поинтересовался ситуацией по развитию международных транспортно-логистических коридоров, ускорению перемещения товаров через границу. "Растут перевозки на этих направлениях?" - спросил Путин. В свою очередь Пикалев подтвердил рост. "Плюс 6,3 процента", - добавил глава ведомства. Также руководитель ФТС доложил о текущей работе ведомства и реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Особое внимание уделено вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников ФТС. Кроме того, Пикалёв информировал главу государства о сокращении сроков проведения таможенного контроля в пунктах пропуска, а также о мерах по борьбе с серым импортом, в частности, о работе по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров – СПОТ.
россия, рф, владимир путин, дмитрий песков, фтс
14:55 24.10.2025
 
Путин встретился с главой ФТС

Путин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалевым

Президент Владимир Путин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалевым
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалевым
Президент Владимир Путин провел встречу с главой ФТС Валерием Пикалевым
© POOL
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.
Российские таможенники ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 25 октября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что таможенная служба РФ важна с точки зрения наполнения бюджета.
На встрече Путин попросил Пикалева доложить о результатах работы службы. "Как дела? Каковы результаты?" - спросил Путин.
Также президент поинтересовался ситуацией по развитию международных транспортно-логистических коридоров, ускорению перемещения товаров через границу.
"Растут перевозки на этих направлениях?" - спросил Путин.
В свою очередь Пикалев подтвердил рост. "Плюс 6,3 процента", - добавил глава ведомства.
Также руководитель ФТС доложил о текущей работе ведомства и реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Особое внимание уделено вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников ФТС.
Кроме того, Пикалёв информировал главу государства о сокращении сроков проведения таможенного контроля в пунктах пропуска, а также о мерах по борьбе с серым импортом, в частности, о работе по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров – СПОТ.
