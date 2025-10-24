https://1prime.ru/20251024/putin--863894988.html

Путин встретился с главой ФТС

Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым.

2025-10-24T14:55+0300

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня таможенника встретился с главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым. Российские таможенники ежегодно отмечают свой профессиональный праздник 25 октября. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что таможенная служба РФ важна с точки зрения наполнения бюджета. На встрече Путин попросил Пикалева доложить о результатах работы службы. "Как дела? Каковы результаты?" - спросил Путин. Также президент поинтересовался ситуацией по развитию международных транспортно-логистических коридоров, ускорению перемещения товаров через границу. "Растут перевозки на этих направлениях?" - спросил Путин. В свою очередь Пикалев подтвердил рост. "Плюс 6,3 процента", - добавил глава ведомства. Также руководитель ФТС доложил о текущей работе ведомства и реализации Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года. Особое внимание уделено вопросам подготовки кадров и социальной поддержки сотрудников ФТС. Кроме того, Пикалёв информировал главу государства о сокращении сроков проведения таможенного контроля в пунктах пропуска, а также о мерах по борьбе с серым импортом, в частности, о работе по созданию национальной системы подтверждения ожидания товаров – СПОТ.

