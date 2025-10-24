https://1prime.ru/20251024/putin-863869239.html

В конгрессе США заявили, что Путин лично рассекретил документы по Кеннеди

В конгрессе США заявили, что Путин лично рассекретил документы по Кеннеди - 24.10.2025, ПРАЙМ

В конгрессе США заявили, что Путин лично рассекретил документы по Кеннеди

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна утверждает, что президент России Владимир Путин лично принял решение рассекретить... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T03:36+0300

2025-10-24T03:36+0300

2025-10-24T03:36+0300

общество

экономика

россия

сша

рф

вашингтон

джон кеннеди

владимир путин

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863869239.jpg?1761266164

ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна утверждает, что президент России Владимир Путин лично принял решение рассекретить переданные ей документы по убийству американского президента Джона Кеннеди. "Именно президент России решил рассекретить это", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на YouTube, говоря о полученных документах по убийству Кеннеди. По мнению Луны, российский президент принял данное решение, пытаясь "обеспечить прозрачность" в отношении того, что сделал ранее президент США Дональд Трамп, подписав указ о публикации имевшихся у США документов по Кеннеди. Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди. Позднее материалы были опубликованы на платформе Substack, они включают около 300 страниц, в том числе записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР. В частности, в документах имеются тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".

сша

рф

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, сша, рф, вашингтон, джон кеннеди, владимир путин, дональд трамп, мид, youtube