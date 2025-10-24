Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В конгрессе США заявили, что Путин лично рассекретил документы по Кеннеди - 24.10.2025, ПРАЙМ
В конгрессе США заявили, что Путин лично рассекретил документы по Кеннеди
2025-10-24T03:36+0300
2025-10-24T03:36+0300
общество
экономика
россия
сша
рф
вашингтон
джон кеннеди
владимир путин
дональд трамп
мид
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна утверждает, что президент России Владимир Путин лично принял решение рассекретить переданные ей документы по убийству американского президента Джона Кеннеди. "Именно президент России решил рассекретить это", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на YouTube, говоря о полученных документах по убийству Кеннеди. По мнению Луны, российский президент принял данное решение, пытаясь "обеспечить прозрачность" в отношении того, что сделал ранее президент США Дональд Трамп, подписав указ о публикации имевшихся у США документов по Кеннеди. Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди. Позднее материалы были опубликованы на платформе Substack, они включают около 300 страниц, в том числе записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР. В частности, в документах имеются тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".
03:36 24.10.2025
 
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна утверждает, что президент России Владимир Путин лично принял решение рассекретить переданные ей документы по убийству американского президента Джона Кеннеди.
"Именно президент России решил рассекретить это", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на YouTube, говоря о полученных документах по убийству Кеннеди.
По мнению Луны, российский президент принял данное решение, пытаясь "обеспечить прозрачность" в отношении того, что сделал ранее президент США Дональд Трамп, подписав указ о публикации имевшихся у США документов по Кеннеди.
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
Позднее материалы были опубликованы на платформе Substack, они включают около 300 страниц, в том числе записи бесед советской и американской сторон, телеграммы, записки МИД и КГБ СССР. В частности, в документах имеются тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина, а также записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".
 
