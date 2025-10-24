https://1prime.ru/20251024/putin-863878264.html
В Финляндии забили тревогу после вчерашнего предупреждения Путина
Россия может ответить крайне жестко на использование Украиной западных ракет, считает член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Россия может ответить крайне жестко на использование Украиной западных ракет, считает член финской партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X."Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что желают нанести удар по ядерной державе с помощью дальнобойных ракет? Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не катастрофической", — отметил он.Ранее Владимир Путин заявил о возможных серьезных мерах со стороны России в ответ на удары американскими ракетами Tomahawk по ее территории. Президент подчеркнул, что обсуждение поставок этого вооружения представляет собой попытку эскалации.Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила в среду, что США сняли основное ограничение на использование Украиной дальнобойных ракет. ВСУ якобы использовали британскую крылатую ракету Storm Shadow для атаки на Брянск во вторник. Впоследствии американский президент Дональд Трамп опроверг данные сообщения, заверив, что США не связаны с любыми подобными ракетами, которые применяет Киев.На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоявшейся накануне, Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют обучать других пользованию Tomahawk, поскольку это сложное вооружение требует года тренировок для освоения. Он многократно упоминал, что Вашингтону самим нужны эти ракеты, несмотря на их значительные запасы.
