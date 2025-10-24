Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в сентябре нарастила экспорт платины в Китай вчетверо - 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T03:18+0300
2025-10-24T03:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
южная африка
гонконг
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила экспорт платины в Китай вчетверо к предыдущему месяцу, до 249,5 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. Согласно данным статистики китайской таможни, это максимальная сумма за два года - выше в прошлый раз поставки были лишь в сентябре 2023 года, составив 325,3 миллиона долларов. Россия является вторым крупнейшим экспортером платины в Китай с долей в 25%, уступая по этому показателю только Южной Африке, чей вес в поставках достигает 32%. На третьем месте в рейтинге - специальная территория Китая Гонконг, обеспечивающая 23% его импортных потребностей. В целом за месяц Китай нарастил импорт этого металла почти вдвое, до 988 миллионов долларов.
