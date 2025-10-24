https://1prime.ru/20251024/rossija-863870099.html
Россия в сентябре нарастила экспорт меди в Китай почти вдвое
2025-10-24T05:15+0300
экономика
россия
промышленность
китай
япония
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила экспорт меди и изделий из нее в Китай почти вдвое в месячном выражении, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
Сентябрьские поставки достигли 510,5 миллиона долларов, за неполный 2025 год это третий по величине объем в денежном выражении - заметнее отгрузки были только в марте (796,9 миллиона долларов) и феврале (524 миллиона долларов).
Россия является третьим крупнейшим поставщиком для Китая, занимая долю в его импорте в 8%. Больше у Демократической республики Конго (20%) и Японии (9%).
В целом за месяц Китай нарастил импорт меди и изделий из нее на 12% до 6,6 миллиарда долларов.
