Россия в сентябре нарастила экспорт меди в Китай почти вдвое - 24.10.2025
Россия в сентябре нарастила экспорт меди в Китай почти вдвое
2025-10-24T05:15+0300
2025-10-24T05:15+0300
экономика
россия
промышленность
китай
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863870099.jpg?1761272127
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила экспорт меди и изделий из нее в Китай почти вдвое в месячном выражении, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.  Сентябрьские поставки достигли 510,5 миллиона долларов, за неполный 2025 год это третий по величине объем в денежном выражении - заметнее отгрузки были только в марте (796,9 миллиона долларов) и феврале (524 миллиона долларов). Россия является третьим крупнейшим поставщиком для Китая, занимая долю в его импорте в 8%. Больше у Демократической республики Конго (20%) и Японии (9%).  В целом за месяц Китай нарастил импорт меди и изделий из нее на 12% до 6,6 миллиарда долларов.  
китай
япония
05:15 24.10.2025
 
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила экспорт меди и изделий из нее в Китай почти вдвое в месячном выражении, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
 Сентябрьские поставки достигли 510,5 миллиона долларов, за неполный 2025 год это третий по величине объем в денежном выражении - заметнее отгрузки были только в марте (796,9 миллиона долларов) и феврале (524 миллиона долларов).
Россия является третьим крупнейшим поставщиком для Китая, занимая долю в его импорте в 8%. Больше у Демократической республики Конго (20%) и Японии (9%).
 В целом за месяц Китай нарастил импорт меди и изделий из нее на 12% до 6,6 миллиарда долларов.
 
 
