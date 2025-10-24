Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о непредсказуемом эффекте санкций против России - 24.10.2025
На Западе рассказали о непредсказуемом эффекте санкций против России
На Западе рассказали о непредсказуемом эффекте санкций против России - 24.10.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали о непредсказуемом эффекте санкций против России
Новые санкции, введенные против России, вряд ли закончат украинский конфликт, однако они могут склонить чашу весов заключаемого соглашения в пользу России,... | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Новые санкции, введенные против России, вряд ли закончат украинский конфликт, однако они могут склонить чашу весов заключаемого соглашения в пользу России, утверждает британское издание Guardian. "Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад", — пишут в статье. По мнению авторов материала, множество попыток Запада оказать помощь Украине, включая санкции и военные поставки, не увенчались успехом. Это касается не только вооружения, но и ослабления ограничений на удары по территории России. "Долгожданные F-16 также не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России", — говорится в статье. Европейский Союз недавно утвердил 19-й пакет санкций, под который попали 63 физические и юридические лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из этих организаций зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Беларусь, США и Великобритания. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала новые ограничения, заявив, что россияне теперь не знают, как обходиться без европейского мха и лишайников. Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое началось несколько лет назад и продолжает усиливаться. В Москве считают, что Западу не хватает мужества признать провал своей стратегии. В странах Запада также звучали мнения о неэффективности санкций. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а введенные санкции нанесли значительный удар по мировой экономике. По его мнению, главная цель Запада — ухудшение жизни миллионов людей.
05:10 24.10.2025
 
На Западе рассказали о непредсказуемом эффекте санкций против России

Guardian: новые санкции ЕС принесут выгодную для России сделку по Украине

© РИА Новости . Сгенерировано ИИБумеранг санкций
Бумеранг санкций - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Бумеранг санкций. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Новые санкции, введенные против России, вряд ли закончат украинский конфликт, однако они могут склонить чашу весов заключаемого соглашения в пользу России, утверждает британское издание Guardian.
"Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции положат конец конфликту в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад", — пишут в статье.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
В Британии внезапно отреагировали на предупреждение Путина
04:21
По мнению авторов материала, множество попыток Запада оказать помощь Украине, включая санкции и военные поставки, не увенчались успехом. Это касается не только вооружения, но и ослабления ограничений на удары по территории России.
"Долгожданные F-16 также не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России", — говорится в статье.
Европейский Союз недавно утвердил 19-й пакет санкций, под который попали 63 физические и юридические лица, а также 117 морских танкеров. Некоторые из этих организаций зарегистрированы в таких странах, как Китай, Индия, Таиланд, Беларусь, США и Великобритания.
Флаг США
В США назвали одну из причин новых санкций против России
Вчера, 23:04
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала новые ограничения, заявив, что россияне теперь не знают, как обходиться без европейского мха и лишайников.
Россия неоднократно подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое началось несколько лет назад и продолжает усиливаться. В Москве считают, что Западу не хватает мужества признать провал своей стратегии. В странах Запада также звучали мнения о неэффективности санкций.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а введенные санкции нанесли значительный удар по мировой экономике. По его мнению, главная цель Запада — ухудшение жизни миллионов людей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
"Без мха и лишайников". Захарова высмеяла новые антироссийские санкции ЕС
Вчера, 20:06
 
