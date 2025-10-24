На Западе сделали откровенное заявление о России
Пилкингтон: ЕС не может распоряжаться замороженными активами РФ по своему усмотрению
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европа не в состоянии по своему усмотрению распоряжаться замороженными российскими активами, сообщил экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.
"Наблюдать за "американскими горками" с российскими активами — это действительно забавно. Физически невозможно "тратить" эти валютные резервы. Они находятся на совершенно других типах счетов. Думаю, что те, кто продвигает эту идею, это осознают", — написал он.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделять риски в случае использования активов России. Он подчеркнул, что Евросоюз должен подготовиться к судебным искам от западных компаний, которые могут потерять свои активы в Москве в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных запасов Москвы, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро доходов от замороженных средств Центрального банка России с января по сентябрь 2025 года.
В ответ Россия установила собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Министерство иностранных дел неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.