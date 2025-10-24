Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали откровенное заявление о России - 24.10.2025
На Западе сделали откровенное заявление о России
На Западе сделали откровенное заявление о России - 24.10.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали откровенное заявление о России
Европа не в состоянии по своему усмотрению распоряжаться замороженными российскими активами, сообщил экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.
2025-10-24T15:42+0300
2025-10-24T15:42+0300
москва
украина
запад
сергей лавров
ес
euroclear
санкции против рф
замороженные российские активы
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европа не в состоянии по своему усмотрению распоряжаться замороженными российскими активами, сообщил экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X."Наблюдать за "американскими горками" с российскими активами — это действительно забавно. Физически невозможно "тратить" эти валютные резервы. Они находятся на совершенно других типах счетов. Думаю, что те, кто продвигает эту идею, это осознают", — написал он.Недавно Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Еврокомиссии об использовании российских суверенных активов на нужды Украины в течение ближайших двух лет. Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделять риски в случае использования активов России. Он подчеркнул, что Евросоюз должен подготовиться к судебным искам от западных компаний, которые могут потерять свои активы в Москве в случае использования ЕС российских суверенных активов. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных запасов Москвы, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро доходов от замороженных средств Центрального банка России с января по сентябрь 2025 года. В ответ Россия установила собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. Министерство иностранных дел неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
москва
украина
запад
ПРАЙМ
москва, украина, запад, сергей лавров, ес, euroclear, санкции против рф, замороженные российские активы
МОСКВА, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров, ЕС, Euroclear, санкции против РФ, замороженные российские активы
15:42 24.10.2025
 
На Западе сделали откровенное заявление о России

Пилкингтон: ЕС не может распоряжаться замороженными активами РФ по своему усмотрению

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Европа не в состоянии по своему усмотрению распоряжаться замороженными российскими активами, сообщил экономист Филип Пилкингтон в социальной сети X.
"Наблюдать за "американскими горками" с российскими активами — это действительно забавно. Физически невозможно "тратить" эти валютные резервы. Они находятся на совершенно других типах счетов. Думаю, что те, кто продвигает эту идею, это осознают", — написал он.
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Де Вевер отреагировал на критику за решение по российским активам
13:21
Недавно Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Еврокомиссии об использовании российских суверенных активов на нужды Украины в течение ближайших двух лет.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделять риски в случае использования активов России. Он подчеркнул, что Евросоюз должен подготовиться к судебным искам от западных компаний, которые могут потерять свои активы в Москве в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных запасов Москвы, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро доходов от замороженных средств Центрального банка России с января по сентябрь 2025 года.
В ответ Россия установила собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Министерство иностранных дел неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Mundo: в ЕС не хотят финансировать Украину из национальных бюджетов
12:45
 
МОСКВАУКРАИНАЗАПАДСергей ЛавровЕСEuroclearсанкции против РФзамороженные российские активы
 
 
