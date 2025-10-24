https://1prime.ru/20251024/rossiya-863899867.html

"Ни одна страна". На Западе обратились к Европе с предупреждением о России

"Ни одна страна". На Западе обратились к Европе с предупреждением о России - 24.10.2025, ПРАЙМ

"Ни одна страна". На Западе обратились к Европе с предупреждением о России

Конфискация Евросоюзом замороженных российских активов может привести к тому, что европейские государства окажутся в изоляции на финансовой арене, заявил в... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T16:27+0300

2025-10-24T16:27+0300

2025-10-24T16:27+0300

москва

украина

запад

сергей лавров

ес

нато

euroclear

мировая экономика

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84036/34/840363412_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58274770fac3d542fcb23253dcf50180.jpg

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Конфискация Евросоюзом замороженных российских активов может привести к тому, что европейские государства окажутся в изоляции на финансовой арене, заявил в социальной сети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Прежде чем превращать свои страны в изолированные государства, европейским лидерам стоит обдумать возможные последствия. Даже обсуждение легализации воровства превращает ЕС в финансового изгоя. Ни одна страна, за исключением членов НАТО, уже не доверит европейским государствам свои средства", — написал он. Накануне Бельгия на саммите в Брюсселе заблокировала предложение Еврокомиссии об использовании российских суверенных активов на нужды Украины в течение ближайших двух лет.Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделять риски в случае использования активов России. Он подчеркнул, что Евросоюз должен подготовиться к судебным искам от западных компаний, которые могут потерять свои активы в Москве в случае использования ЕС российских суверенных активов.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных запасов Москвы, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро доходов от замороженных средств Центрального банка России с января по сентябрь 2025 года.В ответ Россия установила собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.Министерство иностранных дел неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20251024/rossiya-863897570.html

https://1prime.ru/20251024/kritika-863887441.html

москва

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, украина, запад, сергей лавров, ес, нато, euroclear, мировая экономика, замороженные российские активы