"Ущерб России". Дерзкий выпад Запада в адрес Москвы удивил журналиста
Фази: Европа своими мерами против России причиняет вред самой себе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Антироссийская политика европейских стран вредит их собственным гражданам, заявил журналист Томас Фази в социальной сети X, комментируя планы ЕС по замороженным российским активам.
"Важно осознать, что цель англо-американцев и их европейских союзников заключается не в нанесении ущерба России, а прежде всего в нанесении ущерба Европе", — написал он.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что все страны ЕС должны разделять риски в случае использования активов России. Он подчеркнул, что Евросоюз должен подготовиться к судебным искам от западных компаний, которые могут потерять свои активы в Москве в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных запасов Москвы, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро доходов от замороженных средств Центрального банка России с января по сентябрь 2025 года.
В ответ Россия установила собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и их доходы аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Министерство иностранных дел неоднократно называло заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.