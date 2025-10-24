https://1prime.ru/20251024/rossiya-863907784.html

В США раскрыли антироссийские планы Запада

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Западные державы уже неспособны существенно изменить положение дел в зоне СВО, отметил американский военный эксперт и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик в социальной сети X. "Западные медиа теперь признают, что Россия успешно ведет и уверенно выигрывает в этой войне на истощение, и что США вместе с их европейскими союзниками мало что могут предпринять, чтобы это остановить — по крайней мере, в плане продолжения военной помощи Украине", — написал Берлетик. Эксперт полагает, что США и ЕС стремятся оказать давление на Россию по вопросу прекращения боевых действий, чтобы дать время украинским силам восстановить силы "для следующего этапа конфликта". "Отказ России от прекращения огня вынуждает США усиливать эскалацию на поле боя и прибегать к другим методам. В частности, обсуждалась возможность отправки крылатых ракет "Томагавк" на Украину. США также пригрозили ввести ряд санкций и пошлин в отношении России и её близких торговых партнеров, таких как Индия и Китай", — добавил Берлетик. Как сообщалось ранее на телеканале CNN, во время "откровенного и прямого" разговора в Белом доме 17 октября Трамп четко дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios ссылаясь на источники, сообщил, что, по словам Трампа, США пока не планируют поставку ракет Tomahawk Украине. Президент России Владимир Путин предостерег о серьезных мерах со стороны России в случае применения ракет Tomahawk против российской территории. Он также подчеркнул, что такие поставки Киеву нанесут ущерб отношениям между Россией и США. Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и становятся "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле указывали, что насыщение Украины западным вооружением не способствует переговорам и окажет негативное влияние.

