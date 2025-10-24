Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли антироссийские планы Запада - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/rossiya-863907784.html
В США раскрыли антироссийские планы Запада
В США раскрыли антироссийские планы Запада - 24.10.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли антироссийские планы Запада
Западные державы уже неспособны существенно изменить положение дел в зоне СВО, отметил американский военный эксперт и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик в | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T19:36+0300
2025-10-24T19:36+0300
сша
украина
индия
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
ес
cnn
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77d2d3ce29fad0898afb94cabfb591c0.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Западные державы уже неспособны существенно изменить положение дел в зоне СВО, отметил американский военный эксперт и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик в социальной сети X. "Западные медиа теперь признают, что Россия успешно ведет и уверенно выигрывает в этой войне на истощение, и что США вместе с их европейскими союзниками мало что могут предпринять, чтобы это остановить — по крайней мере, в плане продолжения военной помощи Украине", — написал Берлетик. Эксперт полагает, что США и ЕС стремятся оказать давление на Россию по вопросу прекращения боевых действий, чтобы дать время украинским силам восстановить силы "для следующего этапа конфликта". "Отказ России от прекращения огня вынуждает США усиливать эскалацию на поле боя и прибегать к другим методам. В частности, обсуждалась возможность отправки крылатых ракет "Томагавк" на Украину. США также пригрозили ввести ряд санкций и пошлин в отношении России и её близких торговых партнеров, таких как Индия и Китай", — добавил Берлетик. Как сообщалось ранее на телеканале CNN, во время "откровенного и прямого" разговора в Белом доме 17 октября Трамп четко дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios ссылаясь на источники, сообщил, что, по словам Трампа, США пока не планируют поставку ракет Tomahawk Украине. Президент России Владимир Путин предостерег о серьезных мерах со стороны России в случае применения ракет Tomahawk против российской территории. Он также подчеркнул, что такие поставки Киеву нанесут ущерб отношениям между Россией и США. Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и становятся "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле указывали, что насыщение Украины западным вооружением не способствует переговорам и окажет негативное влияние.
https://1prime.ru/20251024/rossiya-863904720.html
https://1prime.ru/20251024/donbass-863904242.html
https://1prime.ru/20251024/situatsiya-863902741.html
сша
украина
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f1ca45e7586d9f43940c9aa09eabe29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, индия, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, ес, cnn, нато
США, УКРАИНА, ИНДИЯ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Лавров, ЕС, CNN, НАТО
19:36 24.10.2025
 
В США раскрыли антироссийские планы Запада

Берлетик: Запад пытается оказать давление на РФ ради заморозки конфликта

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении
Боевая работа танкистов группировки Юг на Северском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Боевая работа танкистов группировки "Юг" на Северском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Западные державы уже неспособны существенно изменить положение дел в зоне СВО, отметил американский военный эксперт и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик в социальной сети X.
"Западные медиа теперь признают, что Россия успешно ведет и уверенно выигрывает в этой войне на истощение, и что США вместе с их европейскими союзниками мало что могут предпринять, чтобы это остановить — по крайней мере, в плане продолжения военной помощи Украине", — написал Берлетик.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Ущерб России". Дерзкий выпад Запада в адрес Москвы удивил журналиста
18:20
Эксперт полагает, что США и ЕС стремятся оказать давление на Россию по вопросу прекращения боевых действий, чтобы дать время украинским силам восстановить силы "для следующего этапа конфликта".
"Отказ России от прекращения огня вынуждает США усиливать эскалацию на поле боя и прибегать к другим методам. В частности, обсуждалась возможность отправки крылатых ракет "Томагавк" на Украину. США также пригрозили ввести ряд санкций и пошлин в отношении России и её близких торговых партнеров, таких как Индия и Китай", — добавил Берлетик.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Последний акт". На Западе забили тревогу из-за событий в Донбассе
17:55
Как сообщалось ранее на телеканале CNN, во время "откровенного и прямого" разговора в Белом доме 17 октября Трамп четко дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios ссылаясь на источники, сообщил, что, по словам Трампа, США пока не планируют поставку ракет Tomahawk Украине.
Президент России Владимир Путин предостерег о серьезных мерах со стороны России в случае применения ракет Tomahawk против российской территории. Он также подчеркнул, что такие поставки Киеву нанесут ущерб отношениям между Россией и США.
Россия считает, что поставки оружия Украине осложняют урегулирование конфликта, напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и становятся "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. В Кремле указывали, что насыщение Украины западным вооружением не способствует переговорам и окажет негативное влияние.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Попытки провалились". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
17:34
 
СШАУКРАИНАИНДИЯВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровЕСCNNНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала