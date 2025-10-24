https://1prime.ru/20251024/rossiya-863910972.html

Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X призвала усилить давление на Россию, чтобы побудить её к переговорам по украинскому вопросу. По её словам, скоординированные санкции имеют "важнейшее значение" для оказания давления на Россию и приведут к прекращению боевых действий. "Европа усиливает взаимодействие в оборонной промышленности и продвигает планы по репарационному кредиту, детали которого будут оглашены в скором времени", — отметила фон дер Ляйен. Президент России Владимир Путин накануне назвал санкции США враждебным шагом, который не способствует укреплению отношений между Россией и США. Он подчеркнул, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономическое состояние страны и выразил надежду, что они не приведут к серьёзным изменениям на мировом рынке энергии. Путин также заявил, что ни одна уважающая себя страна не должна принимать решения под давлением, и Россия следует этому принципу. Москва неоднократно выражала готовность к диалогу. Владимир Путин приглашал главу киевской администрации Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался, хотя ранее сам просил о встрече с российским лидером.

