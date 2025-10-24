Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/rossiya-863910972.html
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X призвала усилить давление на Россию, чтобы побудить её к переговорам по украинскому вопросу. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T21:39+0300
2025-10-24T21:40+0300
россия
сша
москва
урсула фон дер ляйен
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9ba99dd1dc016565d87ba80b4992ff9c.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X призвала усилить давление на Россию, чтобы побудить её к переговорам по украинскому вопросу. По её словам, скоординированные санкции имеют "важнейшее значение" для оказания давления на Россию и приведут к прекращению боевых действий. "Европа усиливает взаимодействие в оборонной промышленности и продвигает планы по репарационному кредиту, детали которого будут оглашены в скором времени", — отметила фон дер Ляйен. Президент России Владимир Путин накануне назвал санкции США враждебным шагом, который не способствует укреплению отношений между Россией и США. Он подчеркнул, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономическое состояние страны и выразил надежду, что они не приведут к серьёзным изменениям на мировом рынке энергии. Путин также заявил, что ни одна уважающая себя страна не должна принимать решения под давлением, и Россия следует этому принципу. Москва неоднократно выражала готовность к диалогу. Владимир Путин приглашал главу киевской администрации Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался, хотя ранее сам просил о встрече с российским лидером.
https://1prime.ru/20251024/ukraina-863910626.html
https://1prime.ru/20251024/tramp-863908823.html
сша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84265/87/842658778_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_e67ba202bc50f03d969ee6deae83d515.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, москва, урсула фон дер ляйен, владимир путин, владимир зеленский
РОССИЯ, США, МОСКВА, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Владимир Зеленский
21:39 24.10.2025 (обновлено: 21:40 24.10.2025)
 
Фон дер Ляйен сделала новое заявление о России

Глава ЕК призвала усилить давление на РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Урсула фон дер Ляйен . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X призвала усилить давление на Россию, чтобы побудить её к переговорам по украинскому вопросу.
По её словам, скоординированные санкции имеют "важнейшее значение" для оказания давления на Россию и приведут к прекращению боевых действий.
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину
21:32
"Европа усиливает взаимодействие в оборонной промышленности и продвигает планы по репарационному кредиту, детали которого будут оглашены в скором времени", — отметила фон дер Ляйен.
Президент России Владимир Путин накануне назвал санкции США враждебным шагом, который не способствует укреплению отношений между Россией и США. Он подчеркнул, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономическое состояние страны и выразил надежду, что они не приведут к серьёзным изменениям на мировом рынке энергии. Путин также заявил, что ни одна уважающая себя страна не должна принимать решения под давлением, и Россия следует этому принципу.
Москва неоднократно выражала готовность к диалогу. Владимир Путин приглашал главу киевской администрации Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался, хотя ранее сам просил о встрече с российским лидером.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Много шума". В США дали Трампу совет после шага против России
20:24
 
РОССИЯСШАМОСКВАУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала