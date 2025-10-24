https://1prime.ru/20251024/rubl-863881932.html
Курс рубля перешел к росту к юаню в первые часы торгов
2025-10-24T11:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_0c2b82e4aa23ae77c54b397fb7e7144c.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс рубля переходит к росту к юаню в первые часы торгов пятницы после небольшого снижения на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.26 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 11,37 рубля. На старте торгов китайская валюта дорожала столь же символически - на ту же 1 копейку. Ожидается сохранения валютной парой позиций в краткосрочном целевом диапазоне 11-11,5 рубля, но в ходе торгов возможно смешение китайской валюты к его середине из-за повышенного предложения со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 октября, комментирует Богдан Зварич из ПСБ. При этом в рамках базового сценария на сегодняшнем заседании Центробанка ожидается снижения ключевой ставки на 0,5-1 процентного пункта, что инвесторы уже заложили в котировки национальной валюты, но если регулятор решит сохранить ставку неизменной, рубль может получить дополнительную поддержку, добавляет он. Такая "монетарная пауза" и рост налогов играют на укрепление рубля, даже несмотря на внешнеполитическую обстановку, но лишь в краткосрочной перспективе, в свою очередь комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624600_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_cacbeb14d424938e0d2671db9da15e1b.jpg
