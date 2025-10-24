https://1prime.ru/20251024/rubl-863888954.html

Курс рубля слегка сбавил темпы роста

24.10.2025 Курс рубля слегка сбавил темпы роста

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс рубля слегка сбавил темпы роста, реагируя на решение ЦБ РФ немного снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск снижался на 2 копейки, до 11,36 рубля, а до решения регулятора юань падал на 4 копейки.

