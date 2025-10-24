https://1prime.ru/20251024/rubl-863888954.html
Курс рубля слегка сбавил темпы роста
Курс рубля слегка сбавил темпы роста - 24.10.2025, ПРАЙМ
Курс рубля слегка сбавил темпы роста
Курс рубля слегка сбавил темпы роста, реагируя на решение ЦБ РФ немного снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:43+0300
2025-10-24T13:43+0300
2025-10-24T13:43+0300
рынок
торги
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_9e535e2dc419d65a1439fe56c56560b4.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс рубля слегка сбавил темпы роста, реагируя на решение ЦБ РФ немного снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск снижался на 2 копейки, до 11,36 рубля, а до решения регулятора юань падал на 4 копейки.
https://1prime.ru/20251023/dollar-863810204.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c990465ffa0dd4f1b0e3ee270808905.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, рф, банк россия
Рынок, Торги, РФ, банк Россия
Курс рубля слегка сбавил темпы роста
Курс рубля слегка сбавил темпы роста, реагируя на решение ЦБ по ставке