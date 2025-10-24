Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс рубля слегка сбавил темпы роста - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/rubl-863888954.html
Курс рубля слегка сбавил темпы роста
Курс рубля слегка сбавил темпы роста - 24.10.2025, ПРАЙМ
Курс рубля слегка сбавил темпы роста
Курс рубля слегка сбавил темпы роста, реагируя на решение ЦБ РФ немного снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:43+0300
2025-10-24T13:43+0300
рынок
торги
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_9e535e2dc419d65a1439fe56c56560b4.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс рубля слегка сбавил темпы роста, реагируя на решение ЦБ РФ немного снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск снижался на 2 копейки, до 11,36 рубля, а до решения регулятора юань падал на 4 копейки.
https://1prime.ru/20251023/dollar-863810204.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c990465ffa0dd4f1b0e3ee270808905.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, рф, банк россия
Рынок, Торги, РФ, банк Россия
13:43 24.10.2025
 
Курс рубля слегка сбавил темпы роста

Курс рубля слегка сбавил темпы роста, реагируя на решение ЦБ по ставке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Курс рубля слегка сбавил темпы роста, реагируя на решение ЦБ РФ немного снизить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.38 мск снижался на 2 копейки, до 11,36 рубля, а до решения регулятора юань падал на 4 копейки.
Денежные купюры и монеты России и США. - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
"Готовы и к этому". Что случится с экономикой России без доллара
Вчера, 07:07
 
РынокТоргиРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала