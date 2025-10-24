Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин назвал сроки начала работы цифрового рубля - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/rubl-863906177.html
Костин назвал сроки начала работы цифрового рубля
Костин назвал сроки начала работы цифрового рубля - 24.10.2025, ПРАЙМ
Костин назвал сроки начала работы цифрового рубля
Цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года, сказал глава ВТБ Андрей Костин. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T19:03+0300
2025-10-24T19:03+0300
экономика
финансы
андрей костин
втб
банк россия
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_afcb71975ecb97504a6d81ecab5ef69b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года, сказал глава ВТБ Андрей Костин. "Цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года",- сказал он в рамках XIII Всероссийской конференции "Менеджмент будущего". По словам Костина, очень часто возникают вопросы со стороны граждан: "А что я буду с этого иметь?". "Я думаю, во-первых, скорость прохождения. Во-вторых, транспарентность этих вопросов. Ну, и в целом ваше поколение вообще всё в цифре уже живет. Для вас это будет, наверное, более даже естественным. Раньше наша мама или моё поколение ходило, стояло в очереди сберкассы и там заполняло 10 бланков, а теперь достаточно две кнопки нажать, и вы всё это делаете… Поэтому я думаю, что эта модель привьется, конечно", - сказал Костин. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в Банке России, он станет на горизонте пяти-семи лет.
https://1prime.ru/20251003/rubl-863118746.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0616c04fb6f62c520863fd9e61f20302.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, андрей костин, втб, банк россия, банки
Экономика, Финансы, Андрей Костин, ВТБ, банк Россия, Банки
19:03 24.10.2025
 
Костин назвал сроки начала работы цифрового рубля

Глава ВТБ Костин: цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Цифровой рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года, сказал глава ВТБ Андрей Костин.
"Цифровой рубль обязательно начнет функционировать со следующего года",- сказал он в рамках XIII Всероссийской конференции "Менеджмент будущего".
По словам Костина, очень часто возникают вопросы со стороны граждан: "А что я буду с этого иметь?".
"Я думаю, во-первых, скорость прохождения. Во-вторых, транспарентность этих вопросов. Ну, и в целом ваше поколение вообще всё в цифре уже живет. Для вас это будет, наверное, более даже естественным. Раньше наша мама или моё поколение ходило, стояло в очереди сберкассы и там заполняло 10 бланков, а теперь достаточно две кнопки нажать, и вы всё это делаете… Поэтому я думаю, что эта модель привьется, конечно", - сказал Костин.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как считают в Банке России, он станет на горизонте пяти-семи лет.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2025
Введение цифрового рубля не повлияет на инфляцию, заявили в ЦБ
3 октября, 16:29
 
ЭкономикаФинансыАндрей КостинВТБбанк РоссияБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала