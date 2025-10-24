Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль: ставка снижена, инвесторы и трейдеры ожидают переговоров - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/rubl-863912366.html
Рубль: ставка снижена, инвесторы и трейдеры ожидают переговоров
Рубль: ставка снижена, инвесторы и трейдеры ожидают переговоров - 24.10.2025, ПРАЙМ
Рубль: ставка снижена, инвесторы и трейдеры ожидают переговоров
На уходящей недели, по наблюдениям "Альфа-Форекс", неопределенность в переговорном процессе между Россией и США на высшем уровне добавила нервозности... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T22:47+0300
2025-10-24T22:47+0300
рынок
мнения аналитиков
сша
будапешт
банк россия
ецб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863912366.jpg?1761335241
На уходящей недели, по наблюдениям "Альфа-Форекс", неопределенность в переговорном процессе между Россией и США на высшем уровне добавила нервозности инвесторам, повысив волатильность курсов основных валютных пар. Оптимистичный внешний фон на новостях об отмене встречи двух президентов в Будапеште резко ослаб, что позволило котировкам закрепиться выше расширенных границ осеннего коридора 78 рублей за доллар (вопреки прогнозам ослабления рубля), 90 рублей за евро и 10,90 рублей за китайский юань.Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5% до 16,5% оказало поддержку национальной валюте. Регулятор сигнализировал о возможных паузах в цикле смягчения монетарной политики в связи с краткосрочными инфляционными рисками. Из обновленного среднесрочного прогноза Банка России следует, что жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться в диапазоне ставок 13-15% до конца следующего года, пока инфляция не достигнет целевого показателя 4%. Данный фактор позволяет сохранять высокую инвестиционную привлекательность рублевых инструментов для консервативных участников рынка.Пара евро/доллар по-прежнему удерживает наметившийся с лета торговый диапазон 1,1600-1,1800. Инвесторы ребалансируют валютные портфели в ожидании решений ЕЦБ и ФРС США по ключевым ставкам 30 и 29 октября соответственно. Спрогнозировать итоги заседаний можно, но оценки, в случае с ставкой FED, не будут основаны на полноте макроэкономических данных. Из-за шатдауна в американском правительстве так и не были опубликованы сентябрьские цифры по занятости в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP).Вполне вероятно, что Бюро трудовой статистики США(BLS) серьезно "раскачает" финансовые рынки после возобновления работы. Опираясь на последние данные по инфляции (CPI YoY, Core CPI YoY) в пределах 3%, и динамику фьючерсов на 30-ти дневную ставку по федеральным фондам (FED FUNDS), отметим, что рынок на 90% уверен в смягчении монетарной политики ФРС на 100 базисных пунктов (1%) до конца года.В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 2,15%, с учетом того, что финансовым властям удалось стабилизировать инфляцию у цели 2,2%-2,4% в годовом выражении. Разница в проведении монетарных курсов основных мировых регуляторов может задать растущий импульс евро относительно доллара в направлении годовых максимумов.Ситуация на рынке:В паре евро/доллар продолжает удерживаться торговый коридор в 1,16-1,18.По доллару прогнозируем установление торгов в среднесрочном диапазоне 78-85 рублей.По евро сформировался среднесрочный валютный коридор 90-99 рублей.
сша
будапешт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
Гузель Проценко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1e/851228612_0:144:1291:1434_100x100_80_0_0_8fb44274463501fc81d25b470587c06c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мнения аналитиков, сша, будапешт, банк россия, ецб
Рынок, Мнения аналитиков, США, Будапешт, банк Россия, ЕЦБ
22:47 24.10.2025
 

Рубль: ставка снижена, инвесторы и трейдеры ожидают переговоров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
Все материалы
На уходящей недели, по наблюдениям "Альфа-Форекс", неопределенность в переговорном процессе между Россией и США на высшем уровне добавила нервозности инвесторам, повысив волатильность курсов основных валютных пар. Оптимистичный внешний фон на новостях об отмене встречи двух президентов в Будапеште резко ослаб, что позволило котировкам закрепиться выше расширенных границ осеннего коридора 78 рублей за доллар (вопреки прогнозам ослабления рубля), 90 рублей за евро и 10,90 рублей за китайский юань.
Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5% до 16,5% оказало поддержку национальной валюте. Регулятор сигнализировал о возможных паузах в цикле смягчения монетарной политики в связи с краткосрочными инфляционными рисками. Из обновленного среднесрочного прогноза Банка России следует, что жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться в диапазоне ставок 13-15% до конца следующего года, пока инфляция не достигнет целевого показателя 4%. Данный фактор позволяет сохранять высокую инвестиционную привлекательность рублевых инструментов для консервативных участников рынка.
Пара евро/доллар по-прежнему удерживает наметившийся с лета торговый диапазон 1,1600-1,1800. Инвесторы ребалансируют валютные портфели в ожидании решений ЕЦБ и ФРС США по ключевым ставкам 30 и 29 октября соответственно. Спрогнозировать итоги заседаний можно, но оценки, в случае с ставкой FED, не будут основаны на полноте макроэкономических данных. Из-за шатдауна в американском правительстве так и не были опубликованы сентябрьские цифры по занятости в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP).
Вполне вероятно, что Бюро трудовой статистики США(BLS) серьезно "раскачает" финансовые рынки после возобновления работы. Опираясь на последние данные по инфляции (CPI YoY, Core CPI YoY) в пределах 3%, и динамику фьючерсов на 30-ти дневную ставку по федеральным фондам (FED FUNDS), отметим, что рынок на 90% уверен в смягчении монетарной политики ФРС на 100 базисных пунктов (1%) до конца года.
В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 2,15%, с учетом того, что финансовым властям удалось стабилизировать инфляцию у цели 2,2%-2,4% в годовом выражении. Разница в проведении монетарных курсов основных мировых регуляторов может задать растущий импульс евро относительно доллара в направлении годовых максимумов.

Ситуация на рынке:

В паре евро/доллар продолжает удерживаться торговый коридор в 1,16-1,18.
По доллару прогнозируем установление торгов в среднесрочном диапазоне 78-85 рублей.
По евро сформировался среднесрочный валютный коридор 90-99 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
РынокМнения аналитиковСШАБудапештбанк РоссияЕЦБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала