Рубль: ставка снижена, инвесторы и трейдеры ожидают переговоров

На уходящей недели, по наблюдениям "Альфа-Форекс", неопределенность в переговорном процессе между Россией и США на высшем уровне добавила нервозности инвесторам, повысив волатильность курсов основных валютных пар. Оптимистичный внешний фон на новостях об отмене встречи двух президентов в Будапеште резко ослаб, что позволило котировкам закрепиться выше расширенных границ осеннего коридора 78 рублей за доллар (вопреки прогнозам ослабления рубля), 90 рублей за евро и 10,90 рублей за китайский юань.Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5% до 16,5% оказало поддержку национальной валюте. Регулятор сигнализировал о возможных паузах в цикле смягчения монетарной политики в связи с краткосрочными инфляционными рисками. Из обновленного среднесрочного прогноза Банка России следует, что жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться в диапазоне ставок 13-15% до конца следующего года, пока инфляция не достигнет целевого показателя 4%. Данный фактор позволяет сохранять высокую инвестиционную привлекательность рублевых инструментов для консервативных участников рынка.Пара евро/доллар по-прежнему удерживает наметившийся с лета торговый диапазон 1,1600-1,1800. Инвесторы ребалансируют валютные портфели в ожидании решений ЕЦБ и ФРС США по ключевым ставкам 30 и 29 октября соответственно. Спрогнозировать итоги заседаний можно, но оценки, в случае с ставкой FED, не будут основаны на полноте макроэкономических данных. Из-за шатдауна в американском правительстве так и не были опубликованы сентябрьские цифры по занятости в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP).Вполне вероятно, что Бюро трудовой статистики США(BLS) серьезно "раскачает" финансовые рынки после возобновления работы. Опираясь на последние данные по инфляции (CPI YoY, Core CPI YoY) в пределах 3%, и динамику фьючерсов на 30-ти дневную ставку по федеральным фондам (FED FUNDS), отметим, что рынок на 90% уверен в смягчении монетарной политики ФРС на 100 базисных пунктов (1%) до конца года.В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 2,15%, с учетом того, что финансовым властям удалось стабилизировать инфляцию у цели 2,2%-2,4% в годовом выражении. Разница в проведении монетарных курсов основных мировых регуляторов может задать растущий импульс евро относительно доллара в направлении годовых максимумов.Ситуация на рынке:В паре евро/доллар продолжает удерживаться торговый коридор в 1,16-1,18.По доллару прогнозируем установление торгов в среднесрочном диапазоне 78-85 рублей.По евро сформировался среднесрочный валютный коридор 90-99 рублей.
На уходящей недели, по наблюдениям "Альфа-Форекс", неопределенность в переговорном процессе между Россией и США на высшем уровне добавила нервозности инвесторам, повысив волатильность курсов основных валютных пар. Оптимистичный внешний фон на новостях об отмене встречи двух президентов в Будапеште резко ослаб, что позволило котировкам закрепиться выше расширенных границ осеннего коридора 78 рублей за доллар (вопреки прогнозам ослабления рубля), 90 рублей за евро и 10,90 рублей за китайский юань.
Снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5% до 16,5% оказало поддержку национальной валюте. Регулятор сигнализировал о возможных паузах в цикле смягчения монетарной политики в связи с краткосрочными инфляционными рисками. Из обновленного среднесрочного прогноза Банка России следует, что жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться в диапазоне ставок 13-15% до конца следующего года, пока инфляция не достигнет целевого показателя 4%. Данный фактор позволяет сохранять высокую инвестиционную привлекательность рублевых инструментов для консервативных участников рынка.
Пара евро/доллар по-прежнему удерживает наметившийся с лета торговый диапазон 1,1600-1,1800. Инвесторы ребалансируют валютные портфели в ожидании решений ЕЦБ и ФРС США по ключевым ставкам 30 и 29 октября соответственно. Спрогнозировать итоги заседаний можно, но оценки, в случае с ставкой FED, не будут основаны на полноте макроэкономических данных. Из-за шатдауна в американском правительстве так и не были опубликованы сентябрьские цифры по занятости в несельскохозяйственных секторах экономики (NFP).
Вполне вероятно, что Бюро трудовой статистики США(BLS) серьезно "раскачает" финансовые рынки после возобновления работы. Опираясь на последние данные по инфляции (CPI YoY, Core CPI YoY) в пределах 3%, и динамику фьючерсов на 30-ти дневную ставку по федеральным фондам (FED FUNDS), отметим, что рынок на 90% уверен в смягчении монетарной политики ФРС на 100 базисных пунктов (1%) до конца года.
В свою очередь, Европейский центральный банк (ЕЦБ), скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 2,15%, с учетом того, что финансовым властям удалось стабилизировать инфляцию у цели 2,2%-2,4% в годовом выражении. Разница в проведении монетарных курсов основных мировых регуляторов может задать растущий импульс евро относительно доллара в направлении годовых максимумов.
Ситуация на рынке:
В паре евро/доллар продолжает удерживаться торговый коридор в 1,16-1,18.
По доллару прогнозируем установление торгов в среднесрочном диапазоне 78-85 рублей.
По евро сформировался среднесрочный валютный коридор 90-99 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.