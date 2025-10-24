https://1prime.ru/20251024/rubl-863913258.html

Рубль попытался стабилизироваться, но все равно вырос после решения ЦБ

Рубль попытался стабилизироваться, но все равно вырос после решения ЦБ

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе не смог удержаться в консолидации и в пятницу все же ощутимо упал. На три дня снижения юаня к рублю пришлось два дня его легкого повышения.Волатильность сохранилась повышенной, хотя и поменьше относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 11,11-11,53 рубля за юань.Геополитический фон сохранился напряженным, однако рубль его традиционно игнорировал. При этом в ожидании пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке курс юаня пытался стабилизироваться. Неожиданное решение снизить ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта вместе с жесткой риторикой регулятора толкнуло курс валюты КНР вниз.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю подросли по индикатору RUSFARCNY с +0,19% годовых до +0,23%, и провел он ее в коридоре: +0,19-(+0,23%) То есть, ставка по юаню уже три недели остается в положительной области.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 23 копейки до 11,15 рубля. Курс доллара за неделю спустился на 1 копейку до 80,97 рубля, а евро – на 50 копеек, до 94,08 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,127 юаня до 7,122 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,262 юаня, что примерно на 2% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 5,34 тысячи рублей против 4,94 тысячи неделей ранее.Рубль выжидалРубль начал неделю повышением против валюты КНР на Мосбирже, корректируя падение второй половины предыдущей недели. Однако затем рубль перешел в режим консолидации около уровня 11,4 рубля.Игроки рынка обращали внимание на новости, однако сильного влияния они не оказывали. В частности, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что расчеты за российский экспорт в национальной валюте дополнительно укрепляют экономику. Это служило психологической поддержкой рублю.Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин и Банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле, с усилением контроля со стороны регулятора. Оплата за импорт и вывод валюты из страны осуществляется именно с использованием крипторынка, крипторасчетов, пояснил он. И это тоже, скорее, в пользу рубля.Минфин и Банк России подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее, также сказал министр финансов.Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, оценил инФОМ по заказу Банка России. Это сохраняло фон "спячки" перед решением ЦБ РФ по ставке.ПрогнозыОднако завершение недели проходило под знаком бурной активности. Стабилизация сменилась резким ростом рубля: юань опять пошел вниз - в направлении 11 рублей, но все же остался выше этой ключевой отметки.Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу неожиданно снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. Игроки рынка обратили внимание на заявления ЦБ. Как отметил регулятор, дезинфляционное влияние бюджета РФ в 2025 году будет существенно меньше ожиданий, но среднесрочно бюджетная политика будет способствовать дезинфляции.Инфляционное давление в РФ в конце 2025 и начале 2026 года временно усилится, в том числе из-за подстройки цен к предстоящему повышению НДС. ЦБ РФ в базовом сценарии ожидает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.Таким образом, риторика регулятора остается жесткой, и на фоне пика налогового периода октября, когда экспортеры традиционно наращивают продажу валюты для уплаты рублей в бюджет, могут сложиться условия для новых попыток курса юаня на Мосбирже уйти ниже 11 рублей – уже вначале следующей недели.

