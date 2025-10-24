Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев призвал популяризировать потребление рыбы в России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/ryba-863886570.html
Патрушев призвал популяризировать потребление рыбы в России
Патрушев призвал популяризировать потребление рыбы в России - 24.10.2025, ПРАЙМ
Патрушев призвал популяризировать потребление рыбы в России
Нужно популяризовать потребление рыбы в России, чтобы люди были готовы покупать ее чаще и регулярно видеть на своем столе, сказал вице-премьер РФ Дмитрий... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:08+0300
2025-10-24T13:08+0300
россия
бизнес
рф
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863886381_0:262:2049:1414_1920x0_80_0_0_513ac051410eb9f7392a31f9df60a8d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Нужно популяризовать потребление рыбы в России, чтобы люди были готовы покупать ее чаще и регулярно видеть на своем столе, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "По результатам недавно проведенных исследований очевидно, что рыба – один из самых желанных для россиян продуктов. Поэтому она должна стать тем самым товаром, который люди действительно будут готовы покупать чаще и регулярно видеть на своем столе", - сказал вице-премьер, выступая на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. "Нам нужен профессиональный и системный подход именно в части популяризации потребления рыбы", - добавил он. Вице-премьер уточнил, что в популяризации рыбы играет роль совокупность многих факторов, и прежде всего - цена. "Здесь предпринимаются различные меры", - добавил Патрушев.
https://1prime.ru/20251006/patrushev-863211571.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863886381_0:70:2049:1606_1920x0_80_0_0_fd3e81e2f89eae520fb7690e37b1681c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, дмитрий патрушев
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Дмитрий Патрушев
13:08 24.10.2025
 
Патрушев призвал популяризировать потребление рыбы в России

Патрушев призвал сделать так, чтобы россияне чаще покупали рыбу

© РИА Новости . Чейшвили | Перейти в медиабанкРыбаки обрабатывают улов рыбы
Рыбаки обрабатывают улов рыбы - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Рыбаки обрабатывают улов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости . Чейшвили
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Нужно популяризовать потребление рыбы в России, чтобы люди были готовы покупать ее чаще и регулярно видеть на своем столе, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"По результатам недавно проведенных исследований очевидно, что рыба – один из самых желанных для россиян продуктов. Поэтому она должна стать тем самым товаром, который люди действительно будут готовы покупать чаще и регулярно видеть на своем столе", - сказал вице-премьер, выступая на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума.
"Нам нужен профессиональный и системный подход именно в части популяризации потребления рыбы", - добавил он.
Вице-премьер уточнил, что в популяризации рыбы играет роль совокупность многих факторов, и прежде всего - цена. "Здесь предпринимаются различные меры", - добавил Патрушев.
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
Патрушев оценил ситуацию с ценами на продукты
6 октября, 15:45
 
РОССИЯБизнесРФДмитрий Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала