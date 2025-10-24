https://1prime.ru/20251024/ryba-863886570.html
Патрушев призвал популяризировать потребление рыбы в России
Патрушев призвал популяризировать потребление рыбы в России
2025-10-24T13:08+0300
россия
бизнес
рф
дмитрий патрушев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Нужно популяризовать потребление рыбы в России, чтобы люди были готовы покупать ее чаще и регулярно видеть на своем столе, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "По результатам недавно проведенных исследований очевидно, что рыба – один из самых желанных для россиян продуктов. Поэтому она должна стать тем самым товаром, который люди действительно будут готовы покупать чаще и регулярно видеть на своем столе", - сказал вице-премьер, выступая на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума. "Нам нужен профессиональный и системный подход именно в части популяризации потребления рыбы", - добавил он. Вице-премьер уточнил, что в популяризации рыбы играет роль совокупность многих факторов, и прежде всего - цена. "Здесь предпринимаются различные меры", - добавил Патрушев.
рф
