Российский рынок акций за неделю упал на 6,49%
2025-10-24T19:16+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,04% и упал на 6,49% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,04%, до 2543,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,26% до 1053,30 пункта, долларовый РТС снизился на 0,68%, до 989,72 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,49%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,34%, РТС - на 6,50%.
