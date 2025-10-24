https://1prime.ru/20251024/sb-863866423.html

СБ ООН проведет заседание, посвященное 80-летию Организации

Совет Безопасности ООН в пятницу, 24 октября, проведет заседание, посвященное 80-летнему юбилею Всемирной Организации.

ООН, 24 окт – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в пятницу, 24 октября, проведет заседание, посвященное 80-летнему юбилею Всемирной Организации. В пятницу ООН отметит юбилейную дату – 80-летнюю годовщину со дня образования. В этот день отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава Организации, и, соответственно, ее создания. Данное заседание – одно из "центральных" мероприятий российского председательства (РФ председательствует в СБ ООН в октябре). К встрече в режиме видеоконференции присоединится генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Других докладчиков не ожидается. Начало – в 10.00 времени Нью-Йорка (17.00 мск). Формат - открытые дебаты. Тема - "Организация Объединенных Наций: взгляд в будущее". Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А Лавров, долгое время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям. Лавров накануне 80-летия Всемирной Организации отметил, что РФ выступает за реформу ООН и повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в ее органах, в частности, в Совете Безопасности.

