СБ ООН проведет заседание, посвященное 80-летию организации

ООН, 24 окт – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в пятницу, 24 октября, проведет заседание, посвященное 80-летнему юбилею Всемирной Организации.
В пятницу ООН отметит юбилейную дату – 80-летнюю годовщину со дня образования. В этот день отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава Организации, и, соответственно, ее создания.
Данное заседание – одно из "центральных" мероприятий российского председательства (РФ председательствует в СБ ООН в октябре). К встрече в режиме видеоконференции присоединится генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Других докладчиков не ожидается. Начало – в 10.00 времени Нью-Йорка (17.00 мск).
Формат - открытые дебаты. Тема - "Организация Объединенных Наций: взгляд в будущее".
Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А Лавров, долгое время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям.
Лавров накануне 80-летия Всемирной Организации отметил, что РФ выступает за реформу ООН и повышение роли и веса стран Глобального Юга и Востока в ее органах, в частности, в Совете Безопасности.
