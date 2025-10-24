https://1prime.ru/20251024/shojgu-863865995.html
Шойгу призвал создать суверенную отрасль по добыче редкоземельных металлов
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. России жизненно необходимо создать собственную, суверенную отрасль по освоению редкоземельных металлов, независимую от Китая и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.
"Однако в современных условиях наша страна просто обязана извлекать 100% пользы из своих природных богатств, в том числе из редкоземельных металлов. России жизненно необходимо создать "суверенную отрасль", независимую от Китая и США, а также развить интегрированные проекты, охватывающие полный цикл производства — от добычи до конечных изделий. Для решения этой задачи необходим мощный импульс со стороны государства", - отметил Шойгу в своей статье для "Известий".
Он подчеркнул, что проект кластера по глубокой переработке критически важных редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе предлагает именно такой путь: создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Государство обеспечивает инфраструктуру, бизнес получает площадку и стимулы, наука - заказ и финансирование, пояснил Шойгу.
"При таком подходе будет сформирована экономика нового уклада, где каждый рубль, вложенный в Сибирь, начнет работать на всю страну", - подчеркнул он.
