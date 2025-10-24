https://1prime.ru/20251024/shojgu-863865995.html

Шойгу призвал создать суверенную отрасль по добыче редкоземельных металлов

Шойгу призвал создать суверенную отрасль по добыче редкоземельных металлов - 24.10.2025, ПРАЙМ

Шойгу призвал создать суверенную отрасль по добыче редкоземельных металлов

России жизненно необходимо создать собственную, суверенную отрасль по освоению редкоземельных металлов, независимую от Китая и США, заявил секретарь Совета... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T00:16+0300

2025-10-24T00:16+0300

2025-10-24T00:16+0300

экономика

промышленность

россия

китай

сша

рф

сергей шойгу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863865995.jpg?1761254216

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. России жизненно необходимо создать собственную, суверенную отрасль по освоению редкоземельных металлов, независимую от Китая и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной. "Однако в современных условиях наша страна просто обязана извлекать 100% пользы из своих природных богатств, в том числе из редкоземельных металлов. России жизненно необходимо создать "суверенную отрасль", независимую от Китая и США, а также развить интегрированные проекты, охватывающие полный цикл производства — от добычи до конечных изделий. Для решения этой задачи необходим мощный импульс со стороны государства", - отметил Шойгу в своей статье для "Известий". Он подчеркнул, что проект кластера по глубокой переработке критически важных редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе предлагает именно такой путь: создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Государство обеспечивает инфраструктуру, бизнес получает площадку и стимулы, наука - заказ и финансирование, пояснил Шойгу. "При таком подходе будет сформирована экономика нового уклада, где каждый рубль, вложенный в Сибирь, начнет работать на всю страну", - подчеркнул он.

китай

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, россия, китай, сша, рф, сергей шойгу