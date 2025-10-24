Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шойгу рассказал о создании в Сибири глобального инновационного хаба - 24.10.2025
Шойгу рассказал о создании в Сибири глобального инновационного хаба
2025-10-24T00:16+0300
2025-10-24T00:16+0300
технологии
россия
экономика
рф
сергей шойгу
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Реализация крупных транспортных проектов позволит сформировать в Сибири глобальный инновационный хаб, написал в статье для "Известий" секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. "Такие проекты, как Центрально-Евразийский транспортный коридор, Северный широтный ход и другие, неизбежно докажут свою необходимость и значимость по мере роста производственной и инновационной активности Сибири. Качественная реализация этих проектов заложит новые принципы коммуникации и движения людей и грузов между регионами Сибири, повысит мобильность и включенность Глобального Юга, позволит сформировать глобальный инновационный хаб с вовлечением качественного человеческого капитала в развитие Сибири", - написал Шойгу в своей статье для "Известий". Он отметил активную работу над "скоростями" в транспорте и логистике. Уникальное географическое расположение Сибири создает возможность для "пересборки" логистики всего евразийского континента, создания новых транспортных коридоров, формирования агломерационных и синергетических эффектов от роста взаимного проникновения качественно новой инновационной и деловой активности, добавил секретарь СБ РФ.
технологии, россия, рф, сергей шойгу
Технологии, РОССИЯ, Экономика, РФ, Сергей Шойгу
00:16 24.10.2025
 
Шойгу рассказал о создании в Сибири глобального инновационного хаба

Шойгу: Транссиб поможет сформировать инновационный хаб в Сибири

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Реализация крупных транспортных проектов позволит сформировать в Сибири глобальный инновационный хаб, написал в статье для "Известий" секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Такие проекты, как Центрально-Евразийский транспортный коридор, Северный широтный ход и другие, неизбежно докажут свою необходимость и значимость по мере роста производственной и инновационной активности Сибири. Качественная реализация этих проектов заложит новые принципы коммуникации и движения людей и грузов между регионами Сибири, повысит мобильность и включенность Глобального Юга, позволит сформировать глобальный инновационный хаб с вовлечением качественного человеческого капитала в развитие Сибири", - написал Шойгу в своей статье для "Известий".
Он отметил активную работу над "скоростями" в транспорте и логистике. Уникальное географическое расположение Сибири создает возможность для "пересборки" логистики всего евразийского континента, создания новых транспортных коридоров, формирования агломерационных и синергетических эффектов от роста взаимного проникновения качественно новой инновационной и деловой активности, добавил секретарь СБ РФ.
 
Экономика Технологии РОССИЯ РФ Сергей Шойгу
 
 
