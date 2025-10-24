https://1prime.ru/20251024/shojgu-863866870.html
Шойгу призвал создать суверенную отрасль по добыче редкоземельных металлов
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. России жизненно необходимо создать собственную, суверенную отрасль по освоению редкоземельных металлов, независимую от Китая и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Редкоземельные металлы крайне востребованы в большом числе отраслей промышленности, в том числе в оборонной.
"Однако в современных условиях наша страна просто обязана извлекать 100% пользы из своих природных богатств, в том числе из редкоземельных металлов. России жизненно необходимо создать "суверенную отрасль", независимую от Китая и США, а также развить интегрированные проекты, охватывающие полный цикл производства — от добычи до конечных изделий. Для решения этой задачи необходим мощный импульс со стороны государства", - отметил Шойгу в своей статье для "Известий".
Он подчеркнул, что проект кластера по глубокой переработке критически важных редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе предлагает именно такой путь: создание высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Государство обеспечивает инфраструктуру, бизнес получает площадку и стимулы, наука - заказ и финансирование, пояснил Шойгу.
"При таком подходе будет сформирована экономика нового уклада, где каждый рубль, вложенный в Сибирь, начнет работать на всю страну", - подчеркнул он.
Сила современного государства — не в гиперзвуковых ракетах и боевых лазерах, отметил Шойгу.
"Все самые мощные средства вооруженной борьбы превращаются в ничто, если государство не может их воспроизводить самостоятельно в необходимых количествах. А для этого нужны высокие технологии, микрочипы и магниты. Редкоземельные металлы (РЗМ) — основа микроэлектроники, оборонных систем, технологий космоса и энергетики", - добавил он.
Более 80% мирового рынка РЗМ на сегодня контролирует Китай, его природные запасы оцениваются в 44 миллионов тонн, написал Шойгу. "Согласно отчету Минприроды России, опубликованному в январе 2023 года, в нашей стране есть как минимум 15 видов РЗМ, а общий объем запасов на 18 изученных, подчеркну, изученных месторождениях превышает 28 миллионов тонн", - добавил секретарь СБ РФ.
При этом в России в добычу вовлечено менее 2% от общего объема разведанных запасов редкоземельных металлов, отметил Шойгу.
"Большая часть РЗМ для нужд российской экономики импортируется из-за рубежа. Вовлечение этого ценнейшего ресурса в хозяйственный оборот и создание полного цикла переработки РЗМ внутри страны — это задача, от решения которой зависит не только будущий успех, но и, возможно, само существование Российской Федерации как суверенного государства в исторической перспективе", - добавил Шойгу.
Редкоземельные металлы — это такие элементы, как неодим, празеодим, диспрозий, тербий, европий, иттрий и другие, напомнил секретарь Совбеза.
"Они содержатся в руде в минимальных концентрациях, требуют сложной и дорогостоящей переработки, но без них невозможна ни современная энергетика, ни связь, ни транспорт. Из них изготавливаются мощнейшие постоянные магниты для электромоторов, лазеры, сплавы для авиации, датчики, медицинское оборудование и даже пигменты для купюр. По сути, РЗМ — это "кровь" нового технологического уклада, незаметная, но абсолютно необходимая", - отметил Шойгу.
Россия обладает одними из крупнейших месторождений в мире — Ловозерским, Томторским, Чуктуконским, Зашихинским, Белозиминским, напомнил он. "Кластер глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе позволит сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта", - пояснил Шойгу.
