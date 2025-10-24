https://1prime.ru/20251024/situatsiya-863902741.html

"Попытки провалились". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО

БПЛА западного производства показали низкую эффективность в зонах боевых действий на территории Украины, пишет издание The Economist. | 24.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. БПЛА западного производства показали низкую эффективность в зонах боевых действий на территории Украины, пишет издание The Economist."Американские беспилотники были слишком дорогими. Они плохо справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они наносили минимальный ущерб при поражении целей. С тех пор различные западные компании пытались продемонстрировать свои БПЛА, но в основном все их попытки провалились", — отмечается в материале.Также отмечается, что российские FPV-беспилотники способны ликвидировать ключевые цели методами, для которых раньше требовалось передовое вооружение.В сентябре The New York Times назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.В июне Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.

