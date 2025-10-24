Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Попытки провалились". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО - 24.10.2025
"Попытки провалились". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
"Попытки провалились". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Попытки провалились". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
БПЛА западного производства показали низкую эффективность в зонах боевых действий на территории Украины, пишет издание The Economist. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T17:34+0300
2025-10-24T17:34+0300
мировая экономика
общество
запад
украина
владимир путин
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. БПЛА западного производства показали низкую эффективность в зонах боевых действий на территории Украины, пишет издание The Economist."Американские беспилотники были слишком дорогими. Они плохо справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они наносили минимальный ущерб при поражении целей. С тех пор различные западные компании пытались продемонстрировать свои БПЛА, но в основном все их попытки провалились", — отмечается в материале.Также отмечается, что российские FPV-беспилотники способны ликвидировать ключевые цели методами, для которых раньше требовалось передовое вооружение.В сентябре The New York Times назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.В июне Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
запад
украина
17:34 24.10.2025
 
"Попытки провалились". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. БПЛА западного производства показали низкую эффективность в зонах боевых действий на территории Украины, пишет издание The Economist.
"Американские беспилотники были слишком дорогими. Они плохо справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они наносили минимальный ущерб при поражении целей. С тех пор различные западные компании пытались продемонстрировать свои БПЛА, но в основном все их попытки провалились", — отмечается в материале.
Также отмечается, что российские FPV-беспилотники способны ликвидировать ключевые цели методами, для которых раньше требовалось передовое вооружение.
В сентябре The New York Times назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.
В июне Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
Мировая экономикаОбществоЗАПАДУКРАИНАВладимир Путин
 
 
