В Словакии разочаровались решением Фицо по антироссийским санкциям

В Словакии разочаровались решением Фицо по антироссийским санкциям

Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил разочарование тем, | 24.10.2025

БРАТИСЛАВА, 24 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил разочарование тем, что премьер-министр республики Роберт Фицо поддержал 19-й пакет европейских санкций против РФ. "С уважением отношусь к его решению (поддержать новые санкции - ред.), хотя и должен выразить разочарование тем, что Роберт Фицо опять, несмотря на то, что не должен был соглашаться в полном объеме, согласился (с их введением - ред.)", - сказал Данко на пресс-конференции в пятницу. Он отметил, что будет призывать премьера Словакии не поддерживать санкции против РФ в будущем. В марте Данко заявил, что "антироссийские санкции полная глупость". По его мнению, "они уничтожают Европу и ее промышленность". Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

