В Словакии разочаровались решением Фицо по антироссийским санкциям
https://1prime.ru/20251024/slovakiya-863902158.html
В Словакии разочаровались решением Фицо по антироссийским санкциям
В Словакии разочаровались решением Фицо по антироссийским санкциям
2025-10-24T17:27+0300
2025-10-24T17:27+0300
БРАТИСЛАВА, 24 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил разочарование тем, что премьер-министр республики Роберт Фицо поддержал 19-й пакет европейских санкций против РФ. "С уважением отношусь к его решению (поддержать новые санкции - ред.), хотя и должен выразить разочарование тем, что Роберт Фицо опять, несмотря на то, что не должен был соглашаться в полном объеме, согласился (с их введением - ред.)", - сказал Данко на пресс-конференции в пятницу. Он отметил, что будет призывать премьера Словакии не поддерживать санкции против РФ в будущем. В марте Данко заявил, что "антироссийские санкции полная глупость". По его мнению, "они уничтожают Европу и ее промышленность". Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В Словакии разочаровались решением Фицо по антироссийским санкциям

© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
БРАТИСЛАВА, 24 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Словакии, глава Словацкой национальной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил разочарование тем, что премьер-министр республики Роберт Фицо поддержал 19-й пакет европейских санкций против РФ.
"С уважением отношусь к его решению (поддержать новые санкции - ред.), хотя и должен выразить разочарование тем, что Роберт Фицо опять, несмотря на то, что не должен был соглашаться в полном объеме, согласился (с их введением - ред.)", - сказал Данко на пресс-конференции в пятницу.
Он отметил, что будет призывать премьера Словакии не поддерживать санкции против РФ в будущем.
В марте Данко заявил, что "антироссийские санкции полная глупость". По его мнению, "они уничтожают Европу и ее промышленность".
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас в четверг сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
